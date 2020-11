Querella contra els autors dels insults racistes a l'Espanyol-Athletic

Primera querella de la Fiscalia de Barcelona per insults racistes en un camp de futbol. El servei especialitzat en delictes d'odi i discriminació ha denunciat dos homes pels crits "Uh, uh, uh, uh", simulant un mico, que es van poder sentir el 25 de gener d'aquest any durant l'Espanyol-Athletic quan es va substituir Iñaki Williams. El jutjat d'instrucció número 2 de Cornellà de Llobregat ja ha admès a tràmit la querella, que es dirigeix contra dos dels tres autors dels insults racistes. Són els dos adults que els Mossos d'Esquadra van identificar, perquè el tercer és menor d'edat –per tant, en aquest cas s'ha d'actuar a través de la justícia juvenil.

En el seu escrit, la Fiscalia ha exposat que a la segona part del partit a l'RCDE Stadium de Cornellà Williams, quan va ser substituït, va rebre "esbroncades en forma de càntics" del sector 108 de la grada. Allà hi havia els dos presumptes autors adults que, entre altres, "van proferir contra el jugador crits i gestos de menyspreu a la seva persona amb l'indubtable efecte d'humiliació de la seva dignitat per motius racistes". Segons el ministeri públic, van consistir en "simular els gestos que fan els primats i reproduir cridant de manera repetida els sons «Uh, uh, uh, uh», onomatopeia que imita el so emès pels monos i que, com és públic i notori, ha sigut proferit en diverses ocasions per grups d'aficionats de diferents països per ofendre públicament futbolistes de color de pell negra".

La Fiscalia ha considerat que els fets poden ser un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, de lesions de la dignitat d'una persona per motius de discriminació d'origen. El ministeri públic ha investigat el cas després que la Lliga presentés una denúncia en què recollia els insults racistes a l'Espanyol-Athletic. També va rebre un informe dels Mossos. La Fiscalia va ordenar a la Comissaria d'Informació dels Mossos que identifiqués els presumptes autors. Per això es va demanar al coordinador de seguretat de l'Espanyol les imatges de les càmeres de l'RCDE Stadium i també es va gestionar amb el club saber a quins abonats corresponien les localitats de l'estadi d'on havien sortit els insults.

Els Mossos van identificar així els tres presumptes autors. Els agents van citar els dos adults a declarar davant la policia, un dels quals es va acollir al dret de no dir res i l'altre no s'hi va presentar. Ara el cas continuarà amb la querella de la Fiscalia al jutjat de Cornellà.