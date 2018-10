Florentino humilia Julen Lopetegui

Florentino Pérez ha dubtat molt els últims dies, però finalment ha fet fora Julen Lopetegui, el tècnic per qui va crear una guerra civil al futbol espanyol quan el va fitxar just abans del Mundial, moment en què el basc era seleccionador. Lopetegui, però, ni era el tècnic que Florentino somiava fitxar ni ha sigut mai un entrenador que hagi enamorat un president que tal com el va fitxar l’ha deixat caure, amb un comunicat dur per donar-li el comiat. “La junta directiva entén que hi ha una gran desproporció entre la qualitat de la plantilla del Reial Madrid, que compta amb vuit jugadors nominats a pròxima Pilota d’Or, una cosa sense precedents en la història del club, i els resultats obtinguts fins ara”, deia el curt comunicat del Reial Madrid.

Florentino Pérez segueix acumulant caps de tècnics al costat de les Champions, que tant li agraden. De moment amb Solari ja en són 13. I aquells amb nacionalitat espanyola, curiosament, duren una mitjana de tot just 150 dies. Ara per ara, durant els pròxims 15 dies l’entrenador serà l’argentí Santiago Solari, que dirigia el Castella, el filial madridista. Però Solari tampoc ha sigut la primera opció. De fet, la impossibilitat de fitxar entrenadors com Mauricio Pochettino, Robert Martínez o José Mourinho ha provocat una situació d’inestabilitat dins del club blanc. Els últims dies el director executiu del Reial Madrid, José Ángel Sánchez, el mateix que va negociar amb Lopetegui quan Sergio Ramos, el capità, va recomanar aquesta opció després de veure que Zinedine Zidane marxava, recomanava fitxar un entrenador amb caràcter, dur, per posar ordre a un vestidor en què els jugadors se senten intocables. Però era impossible fitxar l’únic entrenador amb aquest perfil que agradava a Florentino, José Mourinho, amb contracte vigent amb el Manchester United.

A mesura que el Madrid anava perdent partits i Julen Lopetegui, el poc crèdit que li quedava, Florentino dubatava encara més. Sánchez li parlava molt bé d’Antonio Conte, un tècnic que vol manar per sobre els jugadors, als qui exigeix un gran esforç físic. Però altres directius deien al president que fitxar Conte seria com llançar gasolina a un vestidor ja incendiat. Al final, Pérez ha optat per una solució provisional: fer fora Lopetegui; entregar el Madrid, durant 15 dies i de manera provisional, a Santiago Solari, el tècnic argentí del filial, i no tancar del tot les converses amb Conte, que exigeix un contracte de tres temporades i poder absolut, per si de cas. Si aquests pròxims dies, amb un partit de Copa a Melilla, de Lliga contra el Valladolid i el Celta, i de Champions contra el Viktoria Plzen, l’equip no reacciona, el president no descartaria castigar els jugadors fitxant Conte. Si l’equip aixeca el cap, Solari podria continuar fins a final de temporada.

De fet, Pérez porta temps afirmant als seus cercles pròxims que els jugadors tenen massa poder, però amb tants títols europeus tampoc ha buscat una revolució. El mal partit al Camp Nou, però, ha sigut el detonant de tot. Des de la llotja mateix, quan sabia que el Madrid perdria, Florentino es va posar en contacte amb José Ángel Sánchez -director general del club- per dir-li que comencés a preparar la paperassa per rescindir el contracte de Lopetegui. Només quedaven els formalismes, reservats per a aquest dilluns, un cop arribats a Madrid. Primer, la reunió de la junta directiva en què s’havia d’aprovar el cessament i, després, la comunicació oficial. Però en paral·lel es vivien les converses complicades, aquelles per trobar-li un substitut. Ja abans de l’aturada de seleccions, Lopetegui i el seu ‘staff’ sabien que ho tenien pràcticament impossible per continuar a la banqueta del Reial Madrid. “Ens la juguem al Camp Nou”, comentava un dels seus ajudants, conscient que l’únic que podia fer canviar d’opinió al president blanc seria un seguit de bons resultats, sobretot a Barcelona. No va passar ni una cosa ni l’altra. Amb el 5-1 encaixat al Camp Nou, Lopetegui sabia que la seva destitució era imminent.

Amb l’acomiadament de Lopetegui s’acaba un mandat breu, de només 137 dies. És el tercer tècnic que ha durat menys amb Florentino de president, només superat per Mariano García Remón (101 dies) i José Antonio Camacho (117), tots ells durant la temporada 2004/05. En total, és el vuitè entrenador que acaba contracte abans d’hora i el quart que és cessat a mitja temporada, després de García Remón, Vanderlei Luxemburgo i Rafa Benítez -Camacho va renunciar al càrrec-. Santiago Solari es fa ara càrrec d’un equip que sap que Florentino Pérez no descarta apostar per un perfil diferent si no arriben les victòries i el bon joc.