Els Mercedes segueixen dominant en un Mundial en què tot ha canviat

Començar un Mundial de Fórmula 1 al mes de juliol no havia passat mai. Que les escuderies haguessin de limitar el seu personal als circuits, tampoc. Que no hi hagués aficionats a les graderies era impensable. El Gran Premi d'Àustria dona el tret de sortida a una temporada en què tot ha canviat menys una cosa: els Mercedes segueixen tenint el domini absolut.

Se sale en su segundo intento, pero se lleva la pole. Valtteri Bottas, primera pole de la temporada 2020. #AUT1movistarF1 pic.twitter.com/8kghwkNtM7 — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) July 4, 2020

Valtteri Bottas, això sí, ha donat la sorpresa aconseguint la pole per davant del seu company d'equip, Lewis Hamilton, en uns entrenament en què s'ha vist que els de la escuderia alemanya van un pas per davant de la resta. L'única diferència amb la temporada anterior és el color del seu monoplaça. Els vigents campions del món han decidit canviar el seu icònic platejat pel negre, per mostrar-se compromesos amb la lluita contra el racisme. Hamilton ja havia demanat més implicació per part del món de la Fórmula 1 per lluitar contra aquesta xacra social.



Els únics que han plantejat problemes als de l'estrella han sigut els Red Bull, en què Max Verstappen ha aconseguit quedar en tercer lloc. A més, ha sigut l'únic de la graella que ha apostat per utilitzar pneumàtics mitjos i, en cursa, prendrà una estratègia totalment diferent a la dels Mercedes.



Però aquesta no ha sigut l'única sorpresa del dia. Els entrenaments classificatoris han començat amb Sebastian Vettel, que ha quedat onzè i ha evidenciat els problemes que hi ha Ferrari al no ser capaç de passar a l'última sessió de classificació. Des de l'escuderia italiana ja han dit que no faran canvis en els seus monoplaces fins a la tercera cita del campionat.



La cursa que tindrà lloc aquest diumenge serà la primera d'un campionat que es va veure greument alterat per la pandèmia del covid-19. Durant el temps que la competició ha hagut d'estar aturada, la Silly Season –així es coneix el període de rumors sobre fitxatges– ha revolucionat la graella amb el fitxatge de Carlos Sainz per Ferrari després que l'escuderia del Cavallino Rampante no proposés renovar Sebastian Vettel. Les primeres posicions semblen reservades per a Mercedes i Red Bull, però on hi haurà una lluita constant serà entre Racing Point, McLaren i Ferrari per les posicions dels punts.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed



All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures



Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

El nou calendari de competició, a més, encara compta amb algunes incògnites. Fins al moment hi ha vuit curses confirmades i dues es faran repetint circuit –GP d'Àustria i GP de Gran Bretanya–, on dues setmanes seguides els pilots correran en el mateix traçat, però amb el nom canviat. Totes elles a Europa, on feia més de 50 anys que no començava un Mundial de Fórmula 1. Queden per concretar les curses que es podrien córrer en l'últim trimestre de l'any, que farien créixer fins a 15 les curses del Mundial.



Serà aquest diumenge quan es doni el tret de sortida a aquest campionat tan atípic i quan caldrà demostrar a la pista totes les especulacions d'aquests mesos.