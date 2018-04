Un Fraikin Granollers gegant conquereix el Palau en la primera derrota del Barça a la Lliga en cinc anys (28-29)

El Fraikin Granollers ha provocat la primera derrota del Barça Lassa a la Lliga en cinc anys. El Barça, que no perdia des del maig del 2013, havia empatat el partit quan faltaven 10 segons, però en l'última jugada el Fraikin s'ha endut un triomf històric. 146 partits després, el Barça trenca una ratxa en què els primers 133 partits van ser triomfs. Aquesta temporada, un empat a Guadalajara ja havia trencat la ratxa de triomfs. I ara acaba la ratxa de partits sense perdre.

L'equip vallesà ha fet el passadís a un Barça Lassa ja campió, però acte seguit l'equip granollerí ha sortit disposat a fer història al Palau i, de passada, seguir aspirant a la segona posició, defensant la tercera de la pressió del Logronyo. Malgrat un inici fort del Barça (3-1), el Granollers ja guanyava als 10 minuts de joc (10-11) amb Almeida fent grans aturades.

Al descans, el Fraikin guanyava per 13-17, i feia perillar la ratxa d'un Barça que no perd cap partit de Lliga des del 18 de maig del 2013, a Logronyo (33-31). Amb un Adrià Figueras gegant, el Fraikin ha posat contra les cordes un Barça que ha reaccionat a la segona part, amb un parcial de 5-2 que els ha permès primer empatar, i després posar-se per davant. El duel, però, s'ha convertit en un intercanvi de cops emocionant en què el Fraikin, amb un parcial d'1-3 quan faltaven dos minuts, s'ha escapat (26-28). El Barça, però, ha reaccionat. A l'últim minut, Xavi Pascual ha ordenat jugar sense porter, forçant un penal quan quedaven 10 segons que ha donat l'empat als locals.

Però en l'última jugada, el Fraikin ha iniciat un atac ràpid en què Rolandas Bernatonis ha aconseguit batre Gonzalo Pérez de Vargas. Aquest és el primer triomf del Granollers al Palau en 25 anys.