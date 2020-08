El Fuenlabrada exigeix jugar el partit de lliga que té pendent

Chico Flores, el jugador del Fuenlabrada que va arribar a ser hospitalitzat per culpa del covid-19, va poder tornar per fi a casa i abandonar l’hotel de la Corunya on encara queden 7 jugadors del club madrileny, 15 dies després del dilluns en què s’hauria d’haver jugat el Deportivo-Fuenlabrada de l’última jornada de Segona. El brot de covid-19 al club madrileny ha alterat el final de temporada i encara no queda clar si aquest partit es podrà jugar.

“Què esperen per buscar data? Estem llestos”, deia José Ramón Sandoval, tècnic del Fuenlabrada, que vol jugar el partit perquè, en cas de puntuar, podrien jugar el play-off contra el Saragossa i deixar fora un Elx que porta dues setmanes entrenant sense saber si podrà jugar les eliminatòries d’ascens. Ahir els dos clubs es van amenaçar amb possibles denúncies. L’Elx va acusar el Fuenlabrada de rebre “estranyes ajudes” en referència al fet que el fill del president de la Lliga, Javier Tebas, treballi al club i va demanar que siguin castigats per “haver incomplert el protocol sanitari”. El Fuenlabrada va amenaçar amb querellar-se per aquestes acusacions mentre intenta convèncer la Lliga per jugar el partit contra el Deportivo, que no el vol jugar i demana ampliar la Lliga de 22 a 24 equips per evitar el descens a Segona B. El Girona, que jugarà el play-off d’ascens, segueix sense saber quan li tocarà jugar.