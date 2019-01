Gabri: "El projecte de l'Andorra no descentrarà Gerard Piqué"

L'entrenador de l'Andorra, Gabri Garcia, no creu que el nou projecte del club del Principat pugui afectar el rendiment esportiu del defensa del Barça Gerard Piqué, que està al capdavant de Kosmos Holding, el grup empresarial que ha comprat el club andorrà.

"No crec que el descentri. El Gerard és una persona que medita molt les coses i aquesta també l'ha meditat, esclar. No és només ell qui està en aquest projecte, hi ha més gent al darrere. Ell delega en persones totalment preparades. Ell no s'ha descentrat mai i aquesta vegada tampoc ho farà", ha assegurat Gabri després que el seu equip aconseguís el seu primer triomf de l'any, en derrotar per la mínima (0-1) el Viladecans, que no havia perdut cap partit al seu terreny de joc.

El gol d'Ernest Forgas, exjugador del Reus B, al minut 59, ha donat els tres primers punts al tàndem tècnic format per dos jugadors blaugranes, Gabri Garcia i Albert Jorquera.

"En Gerard està pendent del que fa l'equip i estic molt content. Estem creant coses que l'Andorra no tenia i tenim ganes de fer coses noves. Piqué ens està aportant molt", ha subratllat Gabri.

L'Andorra acaba la primera volta sumant tres punts i ja n'acumula 24. El líder del Grup 2 de la Primera Catalana és el Manresa, amb 38 punts, i el segon, la Muntanyesa, amb 33. El pròxim partit dels andorrans serà al camp del Vista Alegre.