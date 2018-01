La figura de Joan Gamper, recordada amb un documental

El teatre Romea ha viscut la presentació del documental ‘Gamper, l’inventor del Barça’, film que vol retre homenatge a la figura de Joan Gamper, el fundador del club. Dirigit per Jordi Ferrerons i produït per Lavinia Audiovisual, amb la col·laboració de les cadenes suïsses Point Prod, Teleclub i TSR, de TV3 i del el Barça, el documental, que es podrà veure en directe per Televisió de Catalunya i Barça TV el dimarts 23, s’ha rodat a Catalunya i Suïssa.

Josep Maria Bartomeu, Ernesto Valverde, els representants dels promotors i productors, així com els tres nets del fundador del Barça, Manuel, Xavier i Emma Gamper, van assistir a la presentació. “Cal mantenir viu el llegat de Gamper, qui va fundar el club amb uns valors que encara mantenim vius, els valors del compromís per la llibertat, la catalanitat, la globalitat i fer un club poliesportiu” va dir Bartomeu durant l’acte, que va omplir de gom a gom el teatre Romea.