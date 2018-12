Gerard Piqué podria comprar el Reus Deportiu

Fa uns dies Gerard Piqué feia públic que estava pensant comprar un club. Aquest dissabte es podria haver desvelat la incògnita. Segons el portal 'Metrópoli Abierta', el central blaugrana està negociant comprar el Reus Deportiu, equip de Segona A que travessa dificultats econòmiques greus.

Segons aquesta informació, que cita fonts de la directiva que presideix Joan Olivé -antic gerent del Barça i actual conseller delegat del Reus-, Piqué abonaria els cinc milions d'euros que necessita el club de manera urgent, abans del 5 de desembre, per evitar una hipotètica suspensió de pagaments que comportaria un descens administratiu.

El Reus Deportiu viu amb l'aigua al coll des de fa mesos. Els jugadors no cobren des del setembre i els dirigents negocien la venda del club amb un grup inversor àrab que, de moment, no acceptaria les condicions imposades per Joan Oliver. Amb el temps jugant-hi en contra, els dirigents del Reus haurien mirat cap al central blaugrana.