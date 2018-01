Gestionar cap i cames per mantenir la ratxa

En el mes més carregat de partits de la temporada (8 en 24 dies), l’Espanyol ha trobat un poderós aliat: l’optimisme. “Estem en un moment màgic, esperem fer durar al màxim aquesta ratxa”, va explicar ahir Quique Sánchez Flores. El seu conjunt rep aquest migdia (13 h, BeIN LaLiga) al Sevilla després de tancar el derbi amb un gran somriure. Abans, però, els blanc-i-blaus havien guanyat a Màlaga, Atlètic i Llevant, i havien empatat amb l’Athletic, tres resultats que han capgirat una dinàmica que, tot just fa un mes, era totalment inversa. “Confio molt en les injeccions morals, en el poder de la ment”, va afegir Quique, amb un gest ben diferent al que tenia a mitjans de desembre. Després de caure contra el Girona, els ciments de Cornellà-El Prat van tremolar, amb l’afició demanant la sortida d’un tècnic que ha sacsejat el seu equip a la recerca d’una reacció que ha arribat, fins al punt de ser capaç de guanyar als dos primers classificats de la Lliga. Ser optimistes, però, no vol dir deixar-se portar per la eufòria: “Apartem el que va passar al derbi i tenim el màxim respecte pel Sevilla”, adverteix Quique, amb un discurs al qual se sumen dos capitans. “Res està fet”, avisa Víctor Sánchez. “Abans de la tornada, tenim un partit important”, completa Javi López.

A Quique, el gener li ha servit per repensar l’ús que li estava donant a una plantilla on ha trobat més recursos. Acomiadats Diop, Hernán i Álvaro, la resta d’efectius (a excepció de Roca i Sergio Sánchez, els únics que resten en l’ostracisme) han demostrat a base de bones actuacions que poden tenir un rol important en l’equip. Un efecte col·lateral propiciat per la Copa que, de retruc, té efectes positius en la Lliga. Peces indiscutibles com Pau, Hermoso, Darder, Víctor Sánchez, Fuego, Baptistao o Sergio García han pogut descansar en el darrer mes per decisió tècnica. També ho ha fet David López, encara que aquest degut a acumulació de grogues, el mateix que li passarà aquest dissabte a Aarón, que cedirà el seu lloc a Dídac.

El lateral mataroní i altres vuit jugadors han vist incrementada significativament la seva participació en l’últim mes. Per entendre com d’important ha resultat la Copa per tots ells, només cal fixar-se en el percentatge de minuts que han tingut en aquest darrer tram respecte a tots els que han jugat aquest curs. Per Óscar Duarte, que sortia d’una greu lesió, ha suposat el 100% dels minuts jugats. El segueixen Navarro i Diego López (60%); Dídac Vilà i Javi López (57%); Granero (53%); Naldo (35%) i Melendo (11%). A aquest últim, el gol contra el Barça i els problemes físics de Piatti i Jurado li podrien obrir les portes a la titularitat contra el Sevilla. “Està més que preparat per ser titular, ja hi ha jugat diversos partits. Mentalment és fort“, va elogiar-lo Quique.

L’Espanyol haurà tingut 62 hores per preparar aquest partit, però no pot queixar-se: no s’ha mogut de Cornellà, mentre que el Sevilla ha hagut de tornar de Madrid i viatjar a Barcelona. De fet, només quatre jugadors (Moreno, V. Sánchez, Granero i Duarte), hauran jugat els últims dos partits sencers, pel que el cansament no és cap excusa.