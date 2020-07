El Girona, a mantenir la bona dinàmica contra l’Almeria

El Girona rep aquest dijous l’Almeria a Montilivi (21.45, Movistar+ LaLiga 2) en el partit corresponent a la jornada 39 de la Lliga Smartbank. Els blanc-i-vermells busquen una victòria davant un rival directe que els permeti consolidar-se a les posicions de play-off.

L’arribada de Francisco Rodríguez ha suposat una milloria evident al Girona. Després d’una ajustada victòria davant el Saragossa (1-0), l’empat al Molinón davant l’Sporting de Gijón (0-0) va frenar les aspiracions de l’equip. El gol continua sent l’assignatura pendent d’un conjunt que depèn massa de les xifres de Cristhian Stuani. Amb l’anotat de penal contra els aragonesos, ja són 25 gols de l’uruguaià en 33 partits, que el situen com a màxim anotador en solitari del campionat.

El partit ve marcat pel retrobament de Francisco amb l’equip amb què va debutar com a entrenador. El tècnic va dirigir el filial i posteriorment va passar a fer-se càrrec del primer equip en el seu retorn a la Primera Divisió la temporada 2013-14. Ho va fer com l’entrenador més jove de la categoria, amb 34 anys, i va aconseguir la permanència en el seu primer any.

Per la seva banda l’Almeria no travessa el millor moment de la temporada. En els set partits disputats, acumula tres victòries, tres derrotes i un empat. La destitució de Guti i l’aposta per Nandinho no ha acabat de tenir efecte, i amb la desfeta davant el Tenerife (1-2) ha vist com se li escapava l'oportunitat d’acostar-se a l’ascens directe.

Francisco no podrà comptar amb Pablo Maffeo per lesió. Riesgo serà sota pals, la defensa estarà formada per Calavera, Juanpe, Miquel i Mojica; al doble pivot tot apunta que hi seran Granell i Gumbau i a línia de tres quarts, Borja hi té un lloc assegurat. A les bandes és on hi ha la gran incògnita: Aday i Samu Saiz van jugar contra el Saragossa mentre que Valery i Gallar ho van fer contra l’Sporting. A la davantera sí que no hi haurà dubte: Stuani serà la referència en atac.

Nandinho té tres baixes sensibles en defensa: Balliu, sancionat, i David Costas i Jonathan per lesió, a més de l’absència al mig del camp de Kaptoum, també lesionat. El tècnic portuguès haurà de remodelar la zona defensiva per trobar-hi una solució. L’uruguaià Darwin Núñez serà la gran amenaça dels visitants. El davanter de 21 anys és el màxim anotador de l'equip amb 14 gols.

El Girona és cinquè a la classificació amb 56 punts, amb només dos punts d’avantatge sobre el Fuenlabrada, mentre que l’Almeria és quart amb 60 punts, a només un de l’ascens directe que marca actualment l’Osca. Al partit de la primera volta, l’Almeria es va imposar amb comoditat al Juegos del Mediterráneo (3-1).