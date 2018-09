El Girona-Barça de Miami perilla

Aquest matí ha tingut lloc una reunió entre l’AFE i la Lliga, amb la presència dels seus respectius presidents, David Aganzo i Javier Tebas, entre d’altres. Aganzo, a la sortida, ha mostrat el seu rebuig a portar el Girona-Barça fora de Montilivi, tot i que Javier Tebas segueix defensant el partit. També ha parlat el capità del Girona, Àlex Granell, expressant-se amb claredat sobre la possibilitat que el Girona-Barça del 26 de gener es jugui a Miami. “Hem xerrat amb el club però com no hi ha res oficial, fer una valoració és difícil. Si s’acaba fent als Estats Units, serà perquè totes les parts ho volen. A mi se’m fa estrany veure un partit de la Lliga fora del país però segur que tot està estudiat i hi ha un perquè. El que més em preocupa és que es cuidi a l’abonat del Girona, ja que se’l priva d’un partit especial. No tinc cap dubte que el club ho farà amb cura perquè una decisió així mereix que el soci estigui més que compensat”. Granell, però, no té clar que els perjudiqui esportivament. “Qui sap si el fet que sigui un partit atípic, ens podria anar bé. Anar a Miami serà especial però no sóc capaç de dir si serà millor o pitjor tot i que no jugar a Montilivi seria un handicap perquè és el nostre estadi”. Borja García ha estat més contundent. “Totes les opinions són respectables però la meva és que prefereixo jugar a Montilivi. Tindríem més opcions de guanyar que si juguem als Estats Units. Si depengués de mi, jugaríem a casa”. El mitjapunta madrileny també ha deixat clar que una decisió d’aquesta magnitud tindrà molts beneficis. “Es portaria el nom del Girona a un altre continent, només fa dos anys que som a Primera i estem en ple procés de creixement”.

Amb el record del 6-1

Els dos jugadors blanc-i-vermells han atès als mitjans de comunicació, en la setmana del derbi del Camp Nou que es jugarà diumenge. Abans de tot, Granell ha expressat el condol de la plantilla cap a les famílies dels dos nois morts en un accident mentre es desplaçaven a Montilivi el passat dilluns. “Ho sentim i ens dol profundament, estem compromesos a ajudar en el que fa faci falta”. Preguntat pel partit contra el Barça, Granell té molt present el 6-1 de la temporada passada. “És cert que els vam anar a buscar perquè aquesta era la nostra essència. Ara estem treballant altres aspectes tàctics però continuarem fent el que hem fet fins ara. Segurament no serem tan valents perquè l’experiència ens diu que no va sortir bé, i ens va faltar cautela”. Pel Girona, res serà nou. “De primera vegada només n’hi ha una, diumenge el Camp Nou no ens sorprendrà i estarem centrats exclusivament a aconseguir un bon resultat. L’escenari imposa, però aquell partit ens ajudarà a competir millor”. És possible aturar al Barça? “És difícil fer-li mal perquè té jugadors amb molt talent. El Girona ha de jugar amb les seves senyes d’identitat, ens coneixem bé i sabem com hem de fer les coses. Treure un resultat positiu serà complicat i l’any passat vaig entendre el perquè. Ho treballarem i ho intentarem, d’això no hi ha cap dubte. Hem d’estar orgullosos de tenir al Girona competint contra els millors, i és un veritable plaer” ha afegit, conscient que la sisena plaça permet caure i no tenir la mateixa necessitat que si l’equip visqués a la part baixa de la taula. “Si la situació no fos tan bona, tampoc hauríem de posar el crit al cel; portem molt poques jornades. La bona dinàmica ens permet anar amb més tranquil·litat, però tenim ambició i volem sumar un bon resultat”.

“Mai sabem quan serà l’última vegada”

Borja García, que ja havia jugat al Camp Nou defensant els colors del Còrdova, sap que el repte és majúscul. “Mai he sortit ben parat de l’estadi i crec que només han perdut un partit dels últims 58. Serà molt difícil però sabem a qui ens enfrontem, serem sotmesos tot i que tractarem de tenir i aprofitar els nostres moments. El fet de guanyar dos partits consecutius ens fa anar amb un punt de calma”. Aquesta és una de les dates que més il·lusiona al vestidor del Girona. “Cada partit que juguem a Primera s’ha de gaudir perquè mai sabem quan serà l’última vegada. Quan hem sigut nens, tots hem crescut veient aquest estadi per televisió. Això fa que sigui una mica més especial, com la visita al Santiago Bernabéu o al Sánchez Pizjuán. Si guanyéssim, no només suposaria una injecció de moral per la repercussió que tindria, sinó que ens quedarien 30 punts per arribar als 40 de la permanència, l’únic objectiu real” ha indicat.

També ha parlat del canvi de sistema: “Si fem una valoració completa dels 4 partits jugats, la resposta és bona. És cert que hem tornat al 3-5-2 i ens sentim més còmodes però el que vol Eusebio és mantenir les virtuts del passat amb un major control de la pilota. El Celta té molta qualitat i t’obliga a estar més abrigat, hem de ser conscients també del rival que tenim al davant. Vam fer el joc que havíem de fer si volíem guanyar”. Per a Borja, el Barça no és només Messi. “Sabem de la seva influència en el joc, molts equips l’han intentat parar amb la mateixa sort: cap. L’haurem d’intentar minimitzar però també a d’altres com Dembelé”. L’atreviment del curs passat, queda descartat. “Vam ser molt valents perquè la nostra posició, en plena lluita per anar a Europa, ens ho permetia. Va ser com un premi, però ells van tenir espais i amb espais són letals” ha finalitzat.