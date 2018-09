El Girona d’Eusebio iguala l’inici del curs passat amb Pablo Machín

El Girona ha igualat el seu millor inici a Primera Divisió gràcies al triomf contra el Vila-real (0-1), en què una magistral assistència de Borja García va ser culminada per Stuani per lligar la primera victòria dels blanc-i-vermells en la seva segona temporada contra els millors. Després d’empatar contra el Valladolid (0-0) i caure malgrat fer mèrits en la visita del Madrid (1-4) en la doble sessió que ha viscut Montilivi, els homes d’Eusebio van treure el seu caràcter a l’Estadi de la Ceràmica, aïllant-se de tots els condicionants externs i assolint tres punts que, enllaçats a la continuïtat de Portu, han reforçat amb arguments les primeres passes del projecte d’Eusebio Sacristán a la banqueta. Dels 9 primers punts el Girona ja n’ha sumat 4, el mateix registre que va protagonitzar l’equip de Pablo Machín el curs passat, en una arrancada que va deixar a tothom amb la boca oberta. Només un miracle va permetre a l’Atlètic sortir viu de Montilivi (2-2) en un partit que, sumat a la posterior victòria contra el Màlaga (1-0), va servir per creure en el potencial d’un bloc que en la tercera data va perdre a Bilbao (2-0). El fet de viure les coses per primera vegada fa que la història sigui constantment un full en blanc que es pot reescriure. Amb només un precedent a la butxaca, tot el que sigui millorar-lo constitueix una nova marca que els gironins poden lluir amb orgull. En la quarta jornada, els homes de Machín van perdre amb el Sevilla (0-1). Eusebio en tindrà prou amb un punt contra el Celta el pròxim 17 de setembre per convertir-se, en solitari, en l’autor de la millor puntuació del Girona a aquestes altures del campionat.

El tècnic val·lisoletà, que ha provat dos sistemes diferents en aquestes tres jornades de Lliga, ja sap que compta amb una plantilla de 20 homes amb l’afegit de Pedro Porro, que ho serà de ple dret quan compleixi 10 partits. La victòria a Vila-real va arribar sota el dibuix de l’any passat, un 3-5-2 que va donar més solidesa defensiva i va mantenir el tarannà atacant d’un Girona que de les sis mitges parts que portem de curs, només ha obtingut un balanç negatiu en la segona meitat contra el Madrid. Les dues porteries a 0 de Bounou hi tenen molt a veure.

Una gran família

El tancament del mercat va confirmar que Portu seguirà a la plantilla després que el Sevilla es negués a pagar la totalitat de la seva clàusula de rescissió. El murcià va poder comprovar, des de la distància, l’estima que li professen els seus companys, que es van fer un fart de penjar fotografies a les xarxes socials donant-li suport en uns moments delicats a títol personal. Portu, que ja tenia clar que el seu futur passava pel Sánchez Pizjuán, continuarà defensant els colors del Girona amb la mateixa professionalitat i energia que ha demostrat fins ara. A Montilivi és un membre més d’un col·lectiu que està unit i compromès més enllà dels terrenys de joc. Tots junts formen una gran família, un aspecte que explica el perquè del fantàstic rendiment esportiu. “Em sap greu i segur que està una mica trist però ens havíem de mantenir ferms, aquí també és feliç i està molt agraït al club. Portu continuarà creixent al nostre costat i és molt important per a nosaltres”, assegurava Quique Cárcel. “Entre tots l’ajudarem i ens encarregarem que segueixi sent la gran persona que és, la victòria és un regal que li dediquem” subratllava Stuani, l’autor del gol a Vila-real.