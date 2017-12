Pablo Machín: “No hem après dels errors passats”

Amb cara de pocs amics, Pablo Machín mostrava el seu descontentament un cop consumada una derrota que talla la millor dinàmica del curs. “No hem sabut competir ni aprendre d’un error en el partit davant el Betis que tenim molt recent. Sóc sincer, quan la feina estava feta amb el 2-0, ens hem cregut més superiors del que érem. És molt cruel i marxem fotuts, és molt difícil sumar punts i ara hem donat vida a un rival directe. Espero que no ho trobem a faltar més endavant” assegurava el tècnic sorià, qui posava l’èmfasi en el demèrit mostrat en uns darrers minuts per oblidar. “El partit ha estat disputat, demostrant el perquè de la nostra situació en la classificació. El 2-1 ens ha posat la por al cos i no només ens han empatat, sinó que ho han capgirat tot. Teníem el partit guanyat i ens l’hem deixat perdre. El darrer gol no pot arribar mai, hem de saber tancar els partits”.

El Girona arribava al matx després d’haver sumat 11 dels últims 15 punts en joc. “Aquesta derrota serveix per recordar el bonic que són els triomfs. Hem fet tot el necessari per continuar invictes i tenim més capacitat del que hem ensenyat durant el tram final”.

Pablo Machín, tanmateix, recordava els actius d’un equip que ha meravellat tothom en el seu aterratge a Primera. “Som l’equip amb caràcter i rauxa que ha arribat fins aquí. Si perseverem en l’esforç, anirà bé. Tot el que tenim ens ho hem guanyat nosaltres i lluitarem per no perdre-ho”. L’entrada de Burgui i Pedraza va canviar el tarannà d’un destí que semblava resolt. “Sempre que perds, fa mal. Si és immerescudament, més. I si és de forma repetida o en el darrer sospir, ni t’explico. Ja tenim antigues històries de temps afegits que semblen ressorgir. Ens aixecarem i recordarem les virtuts que tenim, tot i els infortunis estem on estem i això significa que hi ha coses que fem molt bé. Hem de tenir en compte que al davant tenim un rival de qualitat que també vol guanyar”. L’entrenador del Girona no s’ha volgut mullar sobre l’estat físic de Bernardo i Muniesa. “És molt aviat per treure conclusions, ni podem assegurar que juguin contra l’Espanyol ni els podem descartar”. També ha tingut paraules d’agraïment pel suport de l’afició present a l’estadi malgrat produir-se l’entrada més baixa del que portem de lliga, amb 7.316 espectadors. “S’han implicat amb nosaltres i m’emprenya no haver estat capaços de regalar-los el triomf, l’equip s’ha deixat la pell. Si celebrem junts les victòries, haurem de patir plegats les derrotes” ha conclòs.