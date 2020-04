El Girona aprofita el confinament per escollir la seva nova mascota: la Mosca

El Girona ha escollit la seva nova mascota. Aprofitant el confinament, el club gironí ha escollit la Mosca, que ha comptat amb el suport del 55% dels aficionats en una consulta celebrada pel club.

El Girona, que està a l'espera que es reprengui la temporada regular de Segona Divisió per lluitar per tornar a la màxima categoria del futbol nacional, ha recordat que "la Mosca està íntimament lligada amb la història de Girona". "Representa i simbolitza la defensa de la ciutat i l'esperança que es pot guanyar la guerra fins i tot després d'haver perdut una batalla". La llegenda diu que les tropes franceses que van profanar el cos de sant Narcís després de saquejar la ciutat, van ser atacades per unes mosques que van sortir del cos.

En el procés d'elecció, la Mosca s'ha imposat a la Lleona, símbol "d'astúcia, energia i vitalitat de la ciutat", que ha sumat un 33% dels vots, i a la Cocollona, amb un 12% dels vots i que uneix "l'agressivitat i la passió del cocodril amb el respecte i la bondat de la papallona".