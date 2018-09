El Girona no vol caure en el parany del fet de jugar contra el cuer

El poc marge de temps amb què els gironins afronten la setena jornada –tenen 48 hores menys que l’Osca, perquè els aragonesos van jugar dimarts- no és excusa per a Eusebio, sempre ferm a buscar el costat positiu de les coses. “No ens plantegem el partit pensant que el descans ens és desfavorable, pensem que hem tingut el temps suficient per recuperar-nos i preparar-ho el millor possible. Intentarem ser més forts que el rival i no serveix de res queixar-nos, les circumstàncies no poden canviar” valora el tècnic del Girona, que arriba al duel de diumenge (12 h, BeIN LaLiga) disposat a oblidar la derrota contra el Betis, que va posar fi a una magnífica ratxa gironina de tres partits sense perdre. “Després de l’empat del Camp Nou i de l’última derrota, toca guanyar per completar tots els resultats en una mateixa setmana. Quan perds, els ànims baixen una mica però estem mentalitzats per realitzar un bon partit. Ja es va veure que l’esperit continua sent el correcte. Vam tractar de pressionar molt amunt però no vam aconseguir fer-ho adequadament, tot i que cal dir que ells van estar a un gran nivell i se’ls ha de donar el mèrit que els correspon”.

L'Osca, que arriba cuer al duel després de perdre els quatre últims partits –a El Alcoraz no ha puntuat-, jugarà amb les urgències al damunt. Leo Franco, qüestionat durant la setmana, busca retornar al camí del triomf i calmar a un entorn que aquesta setmana ja demanava un relleu a la banqueta. Un problema més per als d’Eusebio. “Competeixen bé, malgrat els mals resultats. A Primera, cap partit és fàcil i a ells se'ls han escapat per petits detalls. Arriben amb la força de competir per primera vegada a l’elit, i això els fa poderosos. Els respectem i sabem que tenen el seu orgull, segur que haurem d’estar mentalment atents perquè sortiran amb tot” afegeix.

El Girona viatja amb els mateixos 18 homes que van formar part de la darrera convocatòria. Planas, que ja ha entrenat; Ramalho, per decisió tècnica, i Mojica, lesionat, n’han quedat absents. Eusebio, que es planteja recuperar el 4-3-3 d’inici, també té al cap fer alguna variació a l’alineació: Muniesa, Pere Pons, Doumbia o Roberts podrien tenir protagonisme. “És possible que fem algun canvi d’inici perquè hem d’utilitzar tots els recursos de què disposem. Si algun futbolista ens pot oxigenar, el farem jugar. Ens enfrontem a un rival amb característiques diferents dels de les últimes setmanes, haurem de pensar quina serà la millor manera d’afrontar-ho i per on poden anar els trets. Potser tindrem més possessió i haurem d’intuir com treure’n profit, estem oberts a presentar diferents aspectes del joc”. Els precedents juguen a favor dels blanc-i-vermells, que només han perdut en 3 de les 10 visites a Osca. En les dues últimes, el protagonisme se'l va emportar Borja García, autor del 0-1 de fa tres temporades i de l’1-2 de fa dues –també va marcar Portu-.

La feina ben feta permet fer història

El Girona no perd lluny de Montilivi des del 8 d’abril, aconseguint tres victòries i dos empats en els darrers cinc desplaçaments abraçats al rendiment de Stuani, autor de set gols, inclòs el recent doblet al Camp Nou. Coincidint amb el seu aterratge al màxim nivell, va descobrir unes sensacions retingudes durant 87 anys. Just el que està sentint l’Osca, que experimenta el mateix que els blanc-i-vermells fa 12 mesos. Rivals a Primera, aprenen a construir el seu present a mesura que el viuen. Amb passió i intensitat, escriuen un relat que no haurien imaginat ni en el millor dels somnis i que, gràcies a la feina ben feta, és una realitat. “És bo per l’esport que l’èxit arribi d’aquesta manera, després d’un treball amb molt sentit comú i coherència: des de la tasca als despatxos a la del terreny de joc. Ho prefereixo al fet d’aterrar a l’elit gràcies a haver-te gastat una quantitat elevada de diners. Últimament, s’estan donant alguns casos i això demostra que no cal tenir una història molt llarga sempre que facis les coses ben fetes” diu Eusebio.

Plens d’il·lusió, posaran a prova les seves capacitats al mateix temps que fan equilibris amb l’exigència classificatòria. Mentre l’Osca vol sortir del pou, el Girona espera tornar a treure el cap a la zona alta. Acostumats a rendir per sobre de les seves possibilitats, són conscients que no poden permetre’s el luxe d’aixecar el peu de l’accelerador, que no serà un partit fàcil i que sempre ho han de donar tot: sigui contra el primer, el cinquè o l’últim classificat. Si han arribat fins aquí, és per haver-ho fet sempre així.