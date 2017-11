El Girona reprèn la competició amb la inesperada absència de Pere Pons

La felicitat acumulada després de tres triomfs consecutius ha marcat els darrers dies del Girona. Satisfet per haver-se allunyat de la zona de risc i superar la primera prova de foc a la que s’ha vist sotmès, el conjunt blanc-i-vermell ha rebut amb sorpresa els problemes musculars d’un dels seus majors actius sobre el terreny de joc. Titular en tots els partits de lliga disputats fins al moment, Pere Pons es perdrà la visita a Montilivi de la Reial Societat (21 h, BeIN LaLiga). Una baixa sensible per a un conjunt que destaca per la força del seu col·lectiu. “És complicat que pugui entrar a l’onze, la seva presència és dubtosa” deia Pablo Machín, sense aportar més detalls sobre una dolència originada en el darrer entrenament de la setmana passada.

Amb el silenci com a resposta principal –el club no s’ha plantejat fer cap comunicat mèdic-, el migcampista de Sant Martí Vell no ha sortit a exercitar-se en cap de les sessions programades en els últims dies. Fonts consultades per l’ARA pronostiquen que el temps aproximat de baixa oscil·larà entre les dues i tres setmanes. David Timor o Aleix García haurien de substituir el buit al mig del camp, en la que presumiblement podria ser l’única novetat respecte l’onze que va sortir victoriós del Ciutat de València. “L’estil de partit que imaginem ho marcarà, també volem guardar-nos opcions segons com evolucioni el mateix. Timor ens està ajudant, sent el primer canvi darrerament degut a la seva solidesa però qualsevol ens ofereix garanties” assegurava.

Tres victòries seguides

El tècnic sorià busca allargar la dinàmica de victòries en el millor moment de la temporada d’un Girona sense por que intentarà puntuar per primer cop després d’una aturada de seleccions. “A la tercera va la vençuda i desitgem assolir el triomf, ens trobem en un bon moment. Es pot creure que l’aturada no ens ha vingut bé ja que no hem pogut entrenar tots junts i competim en un horari inhabitual però ens hem d’adaptar a qualsevol circumstància. Vull pensar que tothom està bé, especialment Maffeo. És qui més desgast ha patit i esperem que jugar tants partits no li passi factura”. Serà el partit 400 a la lliga de futbol professional d’ençà del seu retorn a Segona el 2008. “No som un club amb molta història a l’elit i té molt mèrit viure tot el que estem vivint. Tothom hagués signat el coixí de nou punts però només són tres partits. Igual que ha arribat pot marxat, hem de mantenir la dinàmica i la línia de treball perquè no sabem quants punts ens faltaran per aconseguir la permanència”.

Amb Alcalá encara sense l’alta mèdica –Bernardo i Juanpe es troben a una targeta de complir cicle i no se’l vol forçar- i Boulaya absent per problemes gàstrics, els gironins volen seguir aïllats dels elogis per continuar fidelment el seu full de ruta. “Alcalá té alguna complicació en la recuperació, hem de ser pacients. Afortunadament l’equip respon i la seva absència no s’ha notat molt. No puc negar que em preocupa la possibilitat que coincideixin les sancions dels centrals en el mateix partit, és estrany que passem de ser candidats al joc net a ser els més penalitzats” finalitzava.

Carlos Vela, baixa d’última hora

La Reial Societat no és un conjunt qualsevol. Víctima d’un inici de curs il·lusionant, el conjunt d’Eusebio Sacristán arriba a la cita dos punts per sobre i amb l’aval dels seus registres com a visitant: en vuit enfrontaments entre Lliga, Copa i Europa League, cinc victòries per només tres derrotes. “Estem preparats ja que hem treballat molt bé aquestes setmanes. Necessitem la confiança i la seguretat que teníem durant el curs passat, ens enfrontem a un rival molt complicat amb un estat d’ànim elevat que ens posarà en dificultats” afirmava.

El conjunt basc, que no ha guanyat en les dues darreres visites a Montilivi en l’etapa txuri-urdin a la categoria de plata, té la significativa baixa de Carlos Vela degut a una gastroenteritis aguda. Tot el pes ofensiu recaurà en Willian José, qui ja sap el que és fer emmudir l’estadi. Ho va aconseguir vestint la samarreta del Saragossa en el play-off d’ascens del 2015, marcant dos gols que culminaven la setmana tràgica del Girona. Eusebio tampoc comptarà amb Agirretxe i Guridi, lesionats, i Carlos Martínez, Raúl Navas i Rubén Pardo per decisió tècnica en un partit on els gironins comprovaran el caliu de la seva afició en el primer dels enfrontaments que es disputaran properament fora del cap de setmana, per intentar seguir sumant de tres en tres.