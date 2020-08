El Girona femení competirà a la Primera Divisió Nacional

El Girona tindrà un equip femení a la Primera Divisió Nacional, la tercera categoria estatal, després que la Federació Catalana de Futbol i la Reial Federació Espanyola de Futbol autoritzessin el dret d’absorció sobre el Sant Pere Pescador, fruit de l’acord entre les dues entitats signat la temporada passada. Amb aquest pas, les gironines continuen amb una progressió iniciada el 2017, coincidint amb el canvi de propietat a Montilivi, que ha permès una estabilitat que comença a donar els seus fruits.

Comptant el planter, hi ha més d’un centenar de noies competint amb els colors blanc-i-vermells. Per primera vegada, hi haurà dos equips sèniors. L’esmentat que competirà a Nacional i el que ho farà a la Primera Divisió, la cinquena categoria del futbol femení. El Sènior A estarà dirigit per Eduard Sanmartín i Marc Quer, que ja han format parella a la banqueta aquest curs.