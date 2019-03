El Girona vol confirmar el seu gran moment contra el València

Aferrat a un marge de vuit punts respecte al descens, gràcies a la bona dinàmica de les últimes jornades, el Girona espera guanyar el València (16.15 hores, BeIN LaLiga) a Montilivi, on no guanya des de finals d’octubre. De fet, és l’equip de Primera que més temps fa que no aconsegueix vèncer al costat de la seva afició i és el pitjor equip de la categoria com a local, perquè només ha sumat dotze punts. “No crec que hi hagi, segons el meu punt de vista, molta diferència entre jugar a casa i fer-ho a fora. És cert que durant bona part del curs els resultats no ens han acompanyat, però últimament hem jugat bé a Montilivi, com ara contra la Reial Societat, on vam fer mèrits per guanyar. No vull pensar que ens comportem d’una manera diferent en un lloc o un altre, i confiem en la nostra progressió”, ha dit Eusebio.

En una setmana on ha aixecat la Supercopa de Catalunya, el fet d’haver sumat set dels últims nou punts ha allunyat les angoixes. El canvi de sistema impulsat per Eusebio ha retornat la solidesa defensiva: el Girona és a 51 minuts de superar el seu millor registre d’imbatibilitat a Primera, de 291 minuts. “Hem aconseguit bons resultats, i el nostre joc ha sigut bo, però no servirà de res si ens deixem anar. Això serà molt llarg i hem de mantenir el to, sabent que serà difícil i que la competició és molt igualada. Hem ensenyat les nostres virtuts i hem sabut capgirar la situació, i això s’ha d’assentar i cuidar perquè encara no hi ha res fet”, ha assegurat el tècnic blanc-i-vermell.

Bounou i Juanpe, recuperats

El tècnic val·lisoletà no podrà comptar amb Douglas Luiz, que estarà un mes de baixa per la seva lesió al bíceps femoral de la cama esquerra en el partit contra el Barça, i s’afegeix a les absències de Carles Planas, que ja té l’alta mèdica, Aday Benítez i Johan Mojica, que continua fent passos endavant i ja toca pilota. Per contra, Eusebio recupera Juanpe i Bounou, que tornarà a la titularitat, com Aleix García, que apunta a substituir Douglas.

El València serà un rival difícil de batre, perquè no ha perdut en tota la segona volta (tres victòries i quatre empats), però pot acusar el cansament d’haver jugat l’Europa League entre setmana, on molts dels titulars van participar. El Girona, en canvi, va fer servir molts jugadors poc habituals a la Supercopa de Catalunya.