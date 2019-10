El Girona continua barallat amb el món (4-2)

Estar a 15 punts del lideratge quan només s’han jugat 12 jornades no parla gaire bé d’un Girona que ha encadenat la segona derrota consecutiva a Oviedo (4-2) i que continua barallat amb el món. Avui amb raó, perquè s’ha vist totalment condicionat per la matinera expulsió de Granell. Però la dinàmica en què està immers no promet res de bo, i ja ha perdut el 50% dels partits que ha disputat.

La frustració que sent en el seu retorn a Segona s’ha multiplicat per culpa d'una acció que ho ha canviat tot. Al minut 17 i en un marge d’un parell de minuts, quan els homes d’Unzué ja perdien, Àlex Granell ha vist dues targetes grogues agafades amb pinces, especialment la primera. El capità, que ha complert 200 partits de la pitjor manera possible, s’ho ha mirat amb cara de no entendre res perquè ni ell ni ningú pot comprendre els motius que han portat Vicandi Garrido a filar tan prim com ha pogut. Les polèmiques decisions, que ni de bon tros justifiquen el mal inici a la Lliga, s’estan repetint massa vegades: a Albacete, un penal no assenyalat a Diamanka i dos gols anul·lats en què les línies del VAR van ser més que discutibles, a Almeria, una expulsió a Juanpe en una acció que segurament no era ni falta, i a Osca, un gol anul·lat a Jonatan Soriano sense cap explicació. I només són tres exemples.

Això sí, s’haurien estalviat problemes si haguessin sigut més contundents a les àrees en l'inici de partit que podia haver caigut per a qualsevol dels dos equips, però que, com passa habitualment, no cau a favor dels de Montilivi. Perquè abans que Ortuño, un dels noms propis de la salvació del Girona el 2014, deixés el partit força encarrilat, Àlex Gallar i Marc Gual han tingut el gol a tocar. Tots dos han vist la porteria petita, un mal símptoma. Tampoc ha estat encertat Alcalá, en una jugada embolicada. I els gironins, que havien sortit disposats a confirmar el pas endavant protagonitzat no fa gaire, tornen a veure frenada la seva declaració d’intencions.

Perquè el que no és culpa de l’arbitratge és que l’Oviedo, que encara no havia guanyat al costat de la seva afició, ho hagi tingut tan senzill per marcar dos gols. Si vol ser un dels galls de la categoria no es pot permetre aquesta mena d’errors. I Unzué, que queda molt tocat, no pot estar gens content: Ortuño, anticipant-se a l’àrea petita en el primer, i rematant a plaer en el segon, ha fet el que ha volgut i com ho ha volgut.

Orgull gironí

Malgrat els obstacles, Stuani ha mantingut l’equip amb vida, amb el seu vuitè gol del curs. Tot fe i caràcter, ha assumit el lideratge d’un equip que no ha abaixat els braços. Ni el desgast que suposa jugar tants minuts en inferioritat ni el gol de Borja Sánchez l’ha empès a fer-ho. Perquè Marc Gual ha retallat les diferències en el tram final abans de la sentència de Bárcenas, però no ha pogut evitar que la part alta de la classificació estigui una mica més lluny.