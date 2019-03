El Girona vol estabilitzar la permanència

És el moment de confirmar que la continuïtat del Girona a Primera Divisió va de debò. Perquè els gironins, reforçats anímicament gràcies als últims resultats, afronten una setmana de tres partits en què podrien deixar la permanència gairebé segellada. Amb la tranquil·litat que dona el fet d'haver lligat 10 dels últims 15 punts, a Montilivi s'han esvaït les pors i Eusebio respira, sota el ferm convenciment d'haver sabut reconduir la situació d'un equip que demanava a crits la seva ajuda. El marge amb el descens és de nou valuosos punts, i un triomf contra l'Athletic Club (21 hores, BeIN LaLiga) aplanaria encara més un camí que la setmana que ve passa per l'Atlètic i l'Espanyol. El problema, però, és que el Girona és l'equip de tota la Lliga que fa més temps que no guanya al costat de la seva afició. No ha estat pas per falta de ganes, perquè els blanc-i-vermells ho han intentat de totes les maneres. Però, entre una cosa i l'altra, el calendari marca que ja superen els cinc mesos sense viure una alegria a Montilivi.

L'alineació d'Eusebio estarà condicionada pels partits de les seleccions, que van provocar fins a vuit absències en els entrenaments de la setmana. Ni Pedro Porro, que ha disputat dos partits complets amb Espanya sub-21, ni Lozano no han estat convocats, i tot indica que Ramalho substituirà l'extremeny al lateral dret. A l'esquerra es juguen un lloc Muniesa i Raúl García, i la tercera incògnita és si Valery mantindrà la titularitat o si Aleix Garcia recuperarà el seu lloc al mig del camp desplaçant Borja García a la banda. El val·lisoletà torna a comptar amb Patrick Roberts, a qui el descans li ha servit per continuar posant-se a to, i s'emporta José Aurelio Suárez com a tercer porter, perquè Bounou també s'ha incorporat a última hora. Per sort, Eusebio va assegurar que Cristhian Stuani, que va marcar tres gols en dos partits amb l'Uruguai, podrà competir sense cap contratemps. Si el Girona pretén estabilitzar la permanència, l'Athletic s'aferra a les opcions d'intentar treure el cap a la zona europea: amb l'arribada de Garitano, que té les baixes de Yeray i Aduriz, suma el 62% dels punts en joc.

Ramalho, a un pas de la renovació

Si no hi ha cap daltabaix inexplicable, Jonás Ramalho i el Girona continuaran caminant junts més enllà del 30 de juny, la data en què expira el contracte actual. El central, format precisament a l'Athletic, té molt encarrilada la renovació, que s'hauria d'anunciar els pròxims dies. Arribat a Montilivi l'estiu del 2013, Ramalho és un dels futbolistes blanc-i-vermells més estimats, i s'unirà a Porro, Valery, Stuani i Bounou, renovats recentment. Un cop tancada aquesta operació, només caldrà definir el futur de Gorka Iraizoz i Raúl García, que també acaben contracte.