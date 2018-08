El Girona es diverteix ballant al ritme de Portu (4-1)

És cert que no hi ha punts en joc i que la imatge no garanteix que es guanyi la primera jornada però, a còpia del que va passar l’estiu passat contra el Manchester City, les sensacions davant del Tottenham poden servir d’impuls per al Girona, novament vencedor del Trofeu Costa Brava (4-1). Montilivi, satisfet amb la resposta dels blanc-i-vermells, pot estar tranquil. Els d’Eusebio, fidels al nou 4-3-3, asseguren compromís, ensenyen que poden dir la seva amb la pilota als peus i mosseguen quan no la tenen. Amb una rialla i ballant al ritme marcat per Portu, constantment a l’aparador, estan aconseguint endolcir la transició a la banqueta, que no és poc.

El murcià continua amb l’empenta que el va fer ser un dels noms del passat campionat, amb aquella astúcia que només ell té, tocat per una vareta màgica que fa que una permanència pugui semblar fàcil. Tot sol, ha servit el gol de l’empat a Juanpe, persistint després d’un xutàs de Timor al pal –s’han avançat els anglesos amb un gol de Lucas Moura-; s’ha tret del barret una acció de fe, marca de la casa, que ha permès que Lozano només hagués d’empènyer la pilota al fons de la xarxa i ha situat la sentència al marcador aprofitant una generositat de l’hondureny. Fins i tot ha intervingut en el quart però la seva rematada s’ha estavellat al pal, el rebuig del qual l’ha aprofitat Aleix Garcia, que agraeix l’atreviment del nou tècnic del Girona.

Pochettino, que ha alineat un onze sense els futbolistes que van arribar lluny al Mundial, ha apostat pels més joves, exigint-los que no fessin de la pilotada llarga un recurs. Tocant i tocant, s’han armat de paciència intentat trobar un forat a la teranyina defensiva gironina, que encara no ha encaixat cap gol de jugada en tot el que portem de pretemporada, un aspecte orientatiu de què la proposta que planteja el nou Girona dóna resultats. Encara falten dues setmanes per a la visita del Valladolid en l’estrena de la Lliga i un marge molt gran de millora, però la confiança d’aquest col·lectiu no coneix sostre.

Només cal veure l’actitud de Pedro Porro, titular i una de les sorpreses d’aquest estiu, que sembla que porti tota la vida al carril dret de Montilivi, que ha estrenat el VAR sense incidències. L’extremeny té fam, veu que els seus nous companys no tenen la panxa plena. Ni les substitucions han fet abaixar el ritme d’una de les tardes més caloroses que es recorden, amb ocasions per Aleix Garcia, Juanpe i Aday per ampliar encara més les distàncies. No hi ha millor assegurança que aquesta per començar una nova temporada entre els més grans.