El Girona necessita sentir lluny de casa l’alegria que no troba a Montilivi

La bona notícia per al Girona, si es pot qualificar d’aquesta manera, és que es jugarà gran part de les seves opcions de continuar a Primera Divisió lluny de Montilivi, on tot són desgràcies. Els gironins viatgen, de manera consecutiva, a Balaídos i Zorrilla per competir contra el Celta i el Valladolid, dos dels sis equips que lluiten per la permanència i que encara estan per sota a la classificació. El partit de dissabte contra els gallecs (13 hores, BeIN LaLiga) posarà a prova l’estat d’ànim dels d’Eusebio, esbroncat diumenge passat per bona part del públic blanc-i-vermell.

El present que viu el Girona no és gens bo. En clara línia descendent, s’ha trobat en una batalla per la salvació que li resta hores de son. No va saber notar els símptomes i es va creure recuperat amb les tres victòries a Madrid que, ara fa un mes, el van deixar nou punts per sobre de la divuitena posició. Però la realitat és la que és, i tenir tants mals resultats no és casualitat: actualment té tres punts de marge sobre el Valladolid i només dos sobre el Celta, que el pot avançar. Per segon cop aquest curs, encadena una sèrie de quatre derrotes consecutives –cinc en sis partits–: davant l’Athletic Club (1-2), l’Atlètic de Madrid (2-0), l’Espanyol (1-2) i el Vila-real (0-1). El pitjor de tot, però, és la imatge que mostra. Incapaç de reaccionar, sobretot a casa, ha perdut la fiabilitat defensiva que, per moments, havia aportat el canvi tàctic d’Eusebio, que en cap cas ha perdut la confiança dels despatxos però sí que comença a estar qüestionat per l’entorn. Ofensivament, ha de recuperar l’espurna d’un passat respecte al qual només es manté forta la presència de Stuani, que no entén de davallades.

Afortunadament, el projecte s’aguanta perquè és el cinquè millor visitant de la categoria, només superat pel Barça (35 punts), el Madrid (27), l’Atlètic (24) i el Getafe (23). Tots ells, amb un partit més que un Girona que ha sumat 22 dels 34 punts que té lluny del seu estadi. Els gironins han lligat sis victòries, quatre empats i cinc derrotes, i han viscut nits màgiques com els triomfs contra el Vila-real (0-1), el València (0-1), l’Espanyol (1-3) o el Madrid (1-2), o els empats al Camp Nou (2-2) i el Wanda Metropolitano (3-3) a la Copa, el dia que van descobrir els quarts de final. Afegir Vigo a la Lliga és gairebé una obligació si no vol perdre els nervis en l'últim mes de competició.

Eusebio recupera efectius al mig del camp amb el retorn d’Àlex Granell i Douglas Luiz, que podrien tornar, de ple, a la titularitat. Si això passa, Aleix García és un clar candidat a la banqueta, i l’altra peça que es mouria es debat entre Portu i Patrick Roberts, que ha causat un impacte majúscul entre els seguidors de Montilivi, que van xiular el val·lisoletà quan el va canviar per Doumbia al tram final de la derrota contra el Vila-real, quan el Girona va perdre una nova oportunitat d’assegurar-se un final de curs tranquil. També podria tornar Bernardo, pendent d’acabar de fer net de la seva lesió al genoll. I Muniesa i Porro truquen a la porta de les alternatives per substituir les bandes, ocupades per Raúl García i Ramalho. Els que no estan disponibles són Planas, Mojica i Aday, lesionats, i Valery serà dubte fins a última hora.

L’efecte Iago Aspas

Jugar-se-la a Balaídos, que estarà ple a vessar perquè fa dies que es van vendre totes les entrades, no acaba de ser sinònim de cap assegurança. Perquè si a Montilivi es freguen les mans cada vegada que Stuani prova una rematada, a Vigo compten amb l’efecte Iago Aspas, renovat aquesta setmana fins al 2023. El davanter torna a l’equip després de complir sanció en l’última jornada, i ha estat clau en els set punts aconseguits en els últims duels, que han permès al Celta, que té les baixes de Juncà i Brais Méndez i el dubte d’Emre Mor, sortir de la zona de descens amb les victòries per 3-2 i 3-1 contra el Vila-real i la Reial Societat, i l’empat a 3 contra l’Osca. En aquests tres partits, Aspas ha marcat cinc gols. Lligar-lo curt és un dels reptes d’un Girona que no ha perdut mai contra el Celta a Primera: 3-3 a Balaídos l’any passat i dos triomfs per 1-0 i 3-2 a Montilivi.