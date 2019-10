El Girona destitueix Juan Carlos Unzué

El Girona ha decidit destituir Juan Carlos Unzué. Els mals resultats i la repetida fragilitat que acompanya l’equip en el mal inici de Lliga han debilitat la posició del tècnic navarrès, que ja va superar el primer moment delicat de la temporada ara fa quinze dies. Superar el segon ha estat impossible. Els sis punts sumats contra el Deportivo i el Racing van permetre que el projecte seguís el seu camí, però les ensopegades contra l’Elx i l’Oviedo han tornat a obrir el debat: incapaç de trobar estabilitat –dues jornades seguides puntuant és el seu sostre–, Unzué no se la jugarà en la visita de l’Alcorcón a Montilivi i qui dirigirà l'equip de manera provisional serà Juan Carlos Moreno, actual tercer entrenador.

El context de la derrota al Carlos Tartiere –jugar 75 minuts en inferioritat numèrica– no ha impedit que la direcció esportiva valorés una sacsejada a la banqueta, en una situació que ha recordat la viscuda durant el tram final del curs passat amb Eusebio Sacristán, tot i que finalment es va decidir, de manera inesperada, allargar una relació que no tenia cap mena de futur. El Girona, ara com ara, transita per la zona mitjana de la classificació, a quinze punts del lideratge; ha perdut la meitat dels partits jugats –cap rival n’ha perdut més–, i és el setè equip que més gols encaixa, amb setze. També cal sumar-hi la sensació de desencant general, després que s’escapés el somni que tant va costar aconseguir.

La igualtat de la categoria, però, situa l’ascens directe i la zona de play-off a quatre i tres punts, respectivament. El club, que s’ha esforçat econòmicament per dissenyar una plantilla competitiva que lluiti per tornar a Primera amb arguments reals i s’ha posat unes expectatives elevadíssimes que no corresponen amb la seva història, va negar diumenge que el futur d’Unzué estigués en perill real. En menys de 24 hores, però, ha canviat d’opinió i la relació entre el navarrès i els gironins s'ha acabat.