El Girona espera oficialitzar les sortides mentre treballa per concretar noves incorporacions

Instal·lat còmodament en la desena posició, el Girona està intensificant les gestions als despatxos, com demostra l’ampliació de contracte d’un dels seus baluards defensius, Juanpe Ramírez, per a tres temporades més de les que ja tenia estipulades, fins al 2022, i es converteix així en el futbolista amb el contracte vigent més llarg de tota la plantilla.

Després de múltiples reunions, Quique Cárcel i Pablo Machín han focalitzat les necessitats d’un grup amb mancances per poder mantenir l’alt llistó. La demanda principal del tècnic sorià passa per la contractació d’un davanter que pugui fer ombra al rendiment de Stuani. La realitat de les tres alternatives, Kayode, Olunga i Marlos, indica que el seu nivell està molt per sota del que es preveia, malgrat el 'hat trick' del kenià en la històrica golejada contra el Las Palmas, en un context d’allò més especial.

Els tres gols d’Olunga han estat l’aportació visualment més atractiva dels aspirants a una posició que, a dia d’avui, té un immens interrogant al damunt. Kayode tot just s’ha incorporat aquest dimarts a la feina, després de dues setmanes a Nigèria resolent assumptes burocràtics, fet que ha obert la possibilitat d’un comiat abans d’hora. La intenció del club, visiblement molest amb la situació, és continuar amb els seus serveis, però cal veure si el desig del futbolista és el mateix. Durant la seva absència s’ha viscut l’adeu de Marlos, que ja s’està entrenant amb el Flamengo després d'arribar a un acord amb el Girona i el Manchester City.

Cuéllar dominou e tocou para o estagiário. Agora é comigo!



Bem-vindo, Marlos Moreno! Reforço para o ataque rubro-negro para a temporada 2018! #BemVindoMarlos #VamosFlamengo pic.twitter.com/NXphV2Ph5A — Flamengo (@Flamengo) 16 de gener de 2018

Amb el Girona i el Metz pactant la cessió de Boulaya i amb Fran Sandaza buscant un nou destí, tres serien les fitxes lliures si no passa res inesperat.

Marc Gual i Zeca, possibles reforços

Des de Colòmbia, s’ha sentit amb força el nom de Daryo Moreno, davanter de 32 anys de l’Atlético Nacional. Si Cárcel no mentia quan parlava de lligar opcions també valuoses per al futur, sorprendria que l’aposta anés en aquest sentit. Més encara quan es valora la possibilitat d’incorporar Marc Gual, del Sevilla Atlètic, home representat per Media Base Sports, l’empresa de Pere Guardiola, un dels accionistes majoritaris del club. El davanter badaloní, de només 21 anys i que ja va sonar a l’estiu, podria arribar, segons mitjans andalusos, per una xifra aproximada de 2 milions d’euros.

Mancats d’un cinquè carriler que oxigeni l’esforç dels fins ara indiscutibles Maffeo, Aday i Mojica, el Girona negocia el fitxatge del brasiler Zeca, or olímpic el 2016. Contractualment lliure després d’haver acabat la seva relació amb el Santos, la dificultat resideix en les elevades condicions econòmiques que exigeixen els seus representants. Si s'arribés a un acord, la porta de sortida s’obriria per a Carles Planas, que només ha disputat 20 minuts en la primera jornada i que disposa de l’interès del Valladolid. Fins i tot el seu director esportiu, Miguel Ángel Gómez, n’ha parlat i ha assegurat que l’operació és complicada, ja que ni el club castellà pot cobrir tot el seu salari ni el jugador veu amb bons ulls un canvi de categoria.