El Girona supera el bloqueig amb coratge (1-1)

Potser no té la qualitat d’altres temporades. Potser li falta ofici. Potser no té ni fons d’armari. Però el Girona de Francisco té coratge i competeix. Dues virtuts que segurament quan ha tingut més qualitat, més ofici i més fons d’armari no tenia. Només així s’entén que aconseguís no fer-se mala sang i puntuar contra el Las Palmas (1-1) quan tot en el partit indicava que marxaria cap a casa amb una derrota. Però això no es va produir, i els gironins ja encadenen cinc partits sense perdre.

Durant molts minuts, els bons propòsits que el Girona havia alimentat van quedar enterrats. Bloquejat, si tenia algun pla, no s’intuïa. Tampoc energia i frescor. I una vegada més, un gol psicològic va complicar les coses. Va tornar a ser al darrer minut, malgrat que aquest cop els de Montilivi van tenir la delicadesa de rebre’l al primer acte: una pèrdua d’Aday va propiciar un contraatac finalitzat per Ruiz.

El desavantatge va obligar el Girona a arriscar i cridar els golejadors a Saragossa, Sylla -que no va ser titular per molèsties als isquiotibials- i Valery, modificar el dibuix i fiar-ho tot a la insistència. Qui va empatar va ser Bernardo, que va acabar expulsat, aprofitant una jugada d’estratègia. A cara o creu, Loiodice va xutar al travesser i Jonathan va creuar massa una pilota, mentre Sylla veia com se li anul·lava un gol per clar fora de joc. A l’horitzó, esperen el Mallorca i l’Espanyol. Millor enfrontar-s’hi tenint aquest caràcter.