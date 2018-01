El Girona es vol fer valer davant la visita del cuer

27 dies després del seu darrer triomf, contra el Getafe a Montilivi, el Girona té la il·lusió d’assaborir una nova victòria que impedeixi apropar, innecessàriament, la zona de risc. La visita del Las Palmas (13’00h, BeIN LaLiga), últim classificat amb 12 punts menys que els gironins, s’aventura propicia per refermar la sòlida candidatura a una permanència que, lligats 23 punts, centra tota l’atenció del conjunt de Pablo Machín.

Malgrat acabar el 2017 i començar el 2018 amb derrota, el marge de gairebé tres partits respecte el descens ha relativitzat dues punxades gestionades amb normalitat a l’interior del vestuari. La golejada encaixada a Eibar va servir per reafirmar que, si no es competeix al 100%, la vulnerabilitat d’un equip que, per moments, s’ha sentit invencible augmenta descaradament. A Mestalla, no obstant, la derrota va tenir un sabor totalment diferent. Els blanc-i-vermells van mostrar el seu caràcter habitual tot i les escomeses del millor València dels últims anys, avançant-se en el marcador i convertint Neto en l’heroi d’uns minuts finals on es va fregar l’empat. Dues accions inhabituals, especialment un penal comès difícil d’encaixar, van condemnar un Girona que té en la visita de l’Alabès, de principis de desembre, l’exemple més recent per no donar mai res per fet fins al xiulet final. Prohibit abaixar la guàrdia. Les similituds son massa evidents com per passar-les per alt: el conjunt basc, allunyat dels gironins com avui ho està el Las Palmas, també era el cuer de la taula i arribava a Montilivi amb el quart entrenador del curs estrenant el càrrec –Paco Jémez va debutar la passada setmana-. Amb el Girona en ratxa després de sumar 11 punts en cinc jornades, a 20 minuts del final i gaudint d’un 2-0 en l’electrònic, ningú presagiava el daltabaix d’un equip que acabaria derrotat en el temps de descompte degut a una concatenació d’errades, baixada de tensió inclosa, que tothom vol evitar. “Si som el Girona que hem demostrat durant el 95% dels duels, tindrem molt de guanyat. Tenim una gran oportunitat de deixar-los a una distància difícil de recuperar, esperem haver après la lliçó” detallava Machín.

Montilivi té la clau de la permanència malgrat que els registres s’entestin a portar la contrària. Fins al moment, els gironins han sumat més punts a domicili -12- que al costat dels seus -11-, fet que miraran de capgirar en la darrera jornada d’una primera volta plena de mèrits. El tècnic sorià tornarà a refiar tot el pes ofensiu en dos homes que s’han convertit en insubstituïbles gràcies al seu majúscul rendiment. Stuani i Portu acumulen 15 dels 22 gols del Girona –el 68%-, sumant-ne nou l’uruguaià i sis el murcià. A la plantilla, ningú els fa ombra. La novetat més significativa, però, la trobem a l’eix defensiu, amb la més que probable tornada a l’onze inicial de Marc Muniesa, restablert dels seus problemes físics. Tot fa indicar que Ramalho serà el gran sacrificat després d’haver superat, amb escreix, l’absència del central català. Borja García, suplent a Mestalla, també podria recuperar el seu lloc en detriment de David Timor, un dels sis futbolistes amenaçats de suspensió juntament amb Maffeo, Mojica, Aday, Juanpe i Douglas. “Traurem l’onze més atractiu possible amb l’objectiu de competir bé i minimitzar els moments de dificultat. Si els deixem jugar, patirem”. Boulaya, a prova amb el Metz, Kayode, al seu país resolent problemes burocràtics, i Alcalá, en plena recuperació, resten fora de la convocatòria del Girona, concentrat des de la nit abans degut a l’horari matinal del matx.

El temps s’esgota

Si el Girona vol donar un pas de gegant cap a la salvació, el Las Palmas desitja revertir una situació absolutament descontrolada, passant d’aconseguir sis punts en les primeres quatre jornades a sumar-ne cinc en les 14 següents. Paco Jémez, retornat a l’illa per intentar una salvació que, matemàticament –situada a cinc punts-, no és ni de bon tros inabastable, pretén recuperar la identitat d’un equip que futbolísticament no fa gaire meravellava. “Estem buscant aquell partit que ens permeti veure les coses d’una altra manera, espero comprovar la millora a Girona, on haurem de fer molt més del que hem fet fins ara per sumar els tres punts. Hi haurà canvis per tractar de ser ofensius i intensos” assegurava. Samper, Bigas i Michel Macedo, lesionats, i Rémy, Aythami i Tannane, descartats, no formen part de la convocatòria amb la què han viatjat aquesta setmana per afrontar el seu doble compromís. Eliminats ja de la Copa, els canaris hauran de gestionar les presses que comporta veure com el temps s’esgota, en un dels seus escenaris preferits. Ambdós equips han protagonitzat duels per al record, inclòs l’inoblidable 5 a 0 de l’equip de Rubi on els gironins van dur a terme el millor futbol que s’ha vist mai a Montilivi durant l’etapa a Segona. Aquell matí del 2012 també és recordat com el debut a la lliga de Pere Pons, un dels artífexs principals del conte de fades d’un Girona que anhela continuar fent història.