Guillermo Amor: "Potser si s'han acostat les posicions amb Griezmann"

Guillermo Amor ha valorat positivament el triomf del Barça contra el Deportivo, parlant al final del partit a Movistar Plus. Preguntat pels contactes del Barça amb Griezmann, després d'una informació de 'Mundo Deportivo' sobre una trobada de Josep Maria Bartomeu amb l'entorn del francès, Amor ha afirmat que "potser si ha passat alguna cosa", evitant desmentir aquests contactes. Amor ha afegit que "sempre tenim una obligació per seguir i cuidar grans jugadors" admetent que és "possible" que Bartomeu tingui contactes amb els familiars dels francès.

Guillermo Amor també ha admès que el Barça no farà passadís al Madrid el proper dissabte al Santiago Bernabéu, després del triomf dels homes de Zidane al Mundial de clubs. "El Barça sol fer passadís quan és una competició on nosaltres també juguem, no seria el cas del Mundial" ha dit.