Griezmann es perd el que queda de Lliga

Antoine Griezmann ha passat proves mèdiques aquest matí a Sant Joan Despí i el Barça ha comunicat que té una lesió al quàdriceps de la cama dreta. El davanter francès va ser titular ahir contra el Valladolid al Nuevo José Zorrilla, però Quique Setién el va haver de canviar a la mitja part a causa d'unes molèsties.

Tot i que el Barça no ha anunciat temps de baixa, Griezmann està totalment descartat per als dos pròxims partits de Lliga (Osasuna i Alabès) i directament treballarà per recuperar-se de cara a la Champions, que es reprendrà el 8 d'agost amb la tornada dels vuitens de final contra el Nàpols al Camp Nou. Segons han confirmat fonts pròximes al jugador a l'ARA, la lesió és menys greu del que els metges s'esperaven després de fer la primera exploració.