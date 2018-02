Guardiola: "Enviaré una carta explicant les raons per les quals porto el llaç groc"

Pep Guardiola ha assegurat aquest dimecres que es posarà en contacte amb la Federació Anglesa de futbol (FA) en els pròxims dies per explicar la seva decisió de seguir portant el llaç groc, en solidaritat amb els presos polítics catalans, malgrat que la FA ha anunciat que el sancionarà si ho segueix fent.

La FA va obrir divendres passat un expedient al tècnic per portar en partits oficials el llaç que s'ha convertit en un símbol de protesta a Catalunya. El màxim organisme del futbol anglès ja havia advertit Guardiola sobre l'ús de símbols amb rerefons polític, fet que vulnera les regles de la Federació. "No he tingut contacte amb ells, però escriuré una carta explicant la meva posició. Com ja he dit prèviament, estic a punt per reunir-me amb la FA. No hi ha cap problema" ha dit.

El màxim organisme del futbol anglès va detallar divendres a través d'un comunicat que Guardiola havia exhibit un "missatge polític" en la seva vestimenta, "específicament un llaç groc", i li va atorgar de termini fins dilluns, 5 de març, per respondre a aquest càrrec. La UEFA, en canvi, no ha sancionat Guardiola i li dona permís per portar el llaç a partits europeus.

"Estic molt agraït amb tots els aficionats del Manchester City que van portar el llaç groc a Wembley. No tenien per què fer-ho perquè estan en un altre país i no hi estan involucrats, però ho valoro molt i estic content que entenguin aquesta situació" ha afegit aquest dimecres Guardiola.