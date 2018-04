Guardiola: "El City va votar a favor del VAR, el Chelsea i el Manchester United en contra"

Pep Guardiola ha explicat que el seu club, el Manchester City, va votar a favor de la introducció del videoarbitraje (VAR) a la Premier League, però que el Chelsea i el Manchester United van ser alguns dels equips "grans" que ho van rebutjar. Els clubs de la Premier van votar divendres en una reunió a Londres en contra d'introduir el VAR en els partits de la propera temporada de la màxima categoria del futbol anglès.

"Crec que el Manchester City estava a favor, però els altres equips grans, Chelsea i United, no ho volien. No passa res, és una cosa que arribarà, no només aquí a Anglaterra, sinó a tot el món. Els àrbitres necessiten ajuda. El futbol avui en dia és molt més ràpid que abans" ha dit.

"Ara, per exemple, encara no sabem si era penal o no era penal en el partit del Reial Madrid (contra el Juventus a la Lliga de Campions). Per als col·legiats no és fàcil i crec que necessiten ser ajudats. Tard o d'hora succeirà. Potser al principi costi una mica i no funcioni bé, però no passa res. Anirà millorant i sent més eficaç. Quan més temps ho usem millor serà" ha afegit.

El VAR es va provar per primera vegada aquesta temporada al futbol anglès en algunes eliminatòries de la FA Cup (Copa d'Anglaterra) i Carabao Cup (Copa de la Lliga) i en partits amistosos de la selecció. Les proves realitzades no han estat exemptes de polèmica i la seva implantació ha polaritzat als aficionats i als professionals en el futbol anglès i alguns, com l'entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, ha alertat que podria "matar" l'esport.

La tecnologia de l'àrbitre assistent de vídeo ha estat ja provada en tornejos de prestigi com la Copa Confederacions de Rússia i en competicions com la Bundesliga, la Sèrie A italiana i la MLS nord-americana, i s'utilitzarà en la pròxima Copa del Món