Guardiola, sobre el calendari de la Premier: "Així mataran els jugadors"

El tècnic del Manchester City, Pep Guardiola, ha criticat l'excés de partits que es disputen a la Premier League durant les festes nadalenques: "Així mataran els jugadors", va assegurar després del triomf (3-1) contra el Watford. "Hem fet cinc canvis en l'equip en relació al darrer partit, però això no és culpa nostra. Sé que a Anglaterra l'espectacle ha de continuar, però això no és normal. Cal reflexionar", va apuntar el tècnic.

En 10 dies, des del 23 de desembre al 2 de gener, el seu equip haurà disputat quatre partits: el dia 23 contra el Bournemouth; el 27 contra el Newcastle United; el 31 contra el Crystal Palace i el 2 davant del Watford. "La tradició és la tradició, però el calendari nadalenc no protegeix els jugadors. Les federacions no pensen en ells, però haurien de protegir-los. No es pot jugar cada dos dies, això no és bàsquet o tenis", explica el preparador català, que assegura que "en el futbol, els jugadors no es recuperen tan ràpid". Aquest dissabte, el City rebrà a la FA Cup el Burnley.