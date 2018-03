Guerra sense presoners al Parc dels Prínceps

Les eliminatòries dels vuitens de final de la Champions són enganyoses. No té res a veure com sembla que seran al desembre, un cop s’ha fet el sorteig, i com finalment s’acaben resolent entre els mesos de febrer i març. Els equips canvien, i el que en un principi semblava un ecosistema propici perquè el París Saint-Germain eliminés el Reial Madrid s’ha convertit en un repte majúscul per al conjunt francès, que intentarà aquest vespre a casa (20.45 h, TV3 i Antena3) remuntar el 3-1 de l’anada en un enfrontament en el qual no podrà comptar amb la seva gran estrella, Neymar, i que té el dubte de Mbappé. Unay Emery, tècnic del PSG, s’hi juga el càrrec.

Mentre el Reial Madrid aterrava ahir a París entre somriures i amb un posat de confiança, al PSG es palpava la tensió. Emery reconeixia que “és una eliminatòria que es guanya amb el cap i amb el cor”, tot i que, pels condicionants d’aquests vuitens de final, “importa més el cor”. I és que tant a l’entrenador com al seu equip encara els pesa l’eliminació de la temporada passada al Camp Nou, quan no van poder fer valer el 4-0 de l’anada al Parc dels Prínceps.

Etiquetat com a tècnic conservador i poc valent, a Emery no li quedarà més remei que sortir a l’atac per capgirar el marcador. “Per primer cop en molt de temps el PSG juga una eliminatòria d’aquesta transcendència amb la tornada a casa. Intentarem que sigui un partit únic i especial -comentava el tècnic que, almenys a la prèvia, acceptava el repte de jugar sense Neymar i amb un Madrid que gairebé segur recuperarà dues peces clau al mig del camp-. Quan falla un jugador s’obre la porta per a un altre. Som capaços de guanyar el Madrid encara que juguin amb els seus millors futbolistes”. Un exmadridista, Di María, serà l’encarregat de rellevar Neymar a l’onze inicial. L’argentí està en un gran moment de forma i aquest 2018 té una mitjana d’un gol per partit.

Al bàndol madridista Zinedine Zidane somreia perquè Kroos i Modric havien pogut fer l’última sessió i entraven a la convocatòria, tot i que és bastant probable que l’entrenador els acabi reservant, almenys d’entrada.

Amb la Lliga virtualment perduda i eliminats de la Copa del Rei, el Madrid ho ha apostat tot a la Champions. Zidane sap que en aquests vuitens de final té la paella pel mànec, però fugia de l’eufòria conscient que el rival tenia prou armes per competir i que una hipotètica eliminació posaria en perill el seu futur.

Tràmit per al Liverpool

On no hi haurà emoció és a l’eliminatòria entre el Liverpool i el Porto, ja que el conjunt anglès va guanyar a l’anada per 0-5. Un resultat contundent que permetrà a l’equip de Klopp, que juga la tornada a casa, fer rotacions.