Hamilton guanya i és el pilot amb més podis de la història

Lewis Hamilton va reinstaurar ahir les bases de l’actual Fórmula 1 amb un passeig militar en el Gran Premi d’Espanya que reforça el seu lideratge al Mundial de Fórmula 1. De la pole position a la victòria, en un relat rodó, sense elements discordants, deixant enrere la segona plaça de la setmana passada i la sensació de no controlar els jocs de pneumàtics. El britànic falla, però molt poc, i no acostuma a ensopegar dos cops amb la mateixa pedra, com a mínim de manera consecutiva. El circuit de Catalunya va posar-lo a prova (a ell i a l’equip) amb la temperatura en pista més elevada de la temporada.

Un desgast que va obligar a canviar estratègies per jugar a adaptar-se als moviments rivals i que podria haver estat més caòtic si finalment hagués plogut a Montmeló durant les gairebé dues hores que va durar la cursa. Hamilton té el control perquè és el més ràpid. Va aconseguir un coixí suficient per mimar el seu monoplaça en dues aturades, a punt de fer-ne la tercera perquè sí, per precaució després de trepitjar una peça de fibra de carboni que hi havia sobre l’asfalt. La sensació de control és absoluta i apunta a una dimensió superlativa. El fet de trencar el rècord d’acumular més podis de la història de la disciplina (156, amb 88 triomfs) superant Michael Schumacher n’és una evidencia més. “M’he sentit molt bé. Hem entès el que va passar la setmana passada i ho hem aplicat avui. És increïble el que hem pogut fer amb l’equip”, assenyalava el vigent campió, que va demanar que la gent anés alerta amb el covid-19: “Hem de portar mascareta i protegir-nos entre tots”.

Verstappen i Bottas

La segona posició de Max Verstappen encara referma més la situació. L’únic pilot capaç de lluitar pel títol és Valtteri Bottas, ahir tercer, que segueix encadenant errades i evitant les opcions d’alternativa en el campionat. La sortida el va perjudicar. Els Racing Points van endur-se l’altre Gran Premi amb el quart i el cinquè llocs de Lance Stroll i Sergio Pérez, respectivament, per damunt de Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Alexander Albon i Pierre Gasly.