Hamilton torna a fer la ‘pole’ i sortirà primer a Silverstone

Lewis Hamilton començarà primer en una cursa. El pilot britànic de Mercedes manté la monotonia de reduir l’espectacularitat de la Fórmula 1 a termes de concentració i suficiència tècnica. Si les coses funcionen, el monoplaça negre sempre és la referència. El vigent campió del món va demostrar ahir (una mica més) que el seu moment no s’esgota al signar el millor temps en la jornada de classificació oficial del Gran Premi de la Gran Bretanya. Serà el primer en la graella de sortida per 91a vegada en la seva trajectòria amb marge per a la tensió del directe.

La seva virolla en la Q2, que va provocar una bandera vermella per la brutícia que va generar, va quedar-se en un preàmbul arriscat. L’últim tram de la prova va ser el cara a cara dels dos Mercedes. Després, la resta. “Sens dubte, hi ha un gran diferència entre nosaltres i el tercer. La classificació depèn molt de la confiança. Jo vaig tenir problemes en el primer sector, volta rere volta, però he sabut mantenir les formes. La Q3 ha començat bé. Mai m’hi acostumo”, explicava Hamilton a peu de pista, fent referència al factor camp, ja que era l’amfitrió del traçat sense públic de Silverstone: “Avui el circuit està buit. Normalment sents les sirenes, veus les banderes i l’ambient és increïble. Quan surts del cotxe hi ha una energia diferent. Ho trobem a faltar”.

Bottas i Verstappen

Valtteri Bottas (Mercedes) haurà de buscar la seva oportunitat des del segon lloc, per davant de Max Verstappen (Red Bull), completant la tripleta habitual. Els aspirants també es repeteixen: Charles Leclerc, el britànic Lando Norris, el canadenc Lance Stroll i Carlos Sainz, en aquest ordre.