Arriba l’hora de la veritat, amb Ángel i Hazard

Ens acostem perillosament a la fase final de la temporada. Acaba l’aturada d’hivern de la Champions i la setmana que ve es reprèn la màxima competició continental. Tot i que el Barça i el Madrid no hi participaran fins a l’altra, ja que aquest vuitens de final estan dividits en 15 dies. Per tant, podem dir amb total impunitat que arriba l’hora de la veritat. Arriba aquell moment en què els tòpics diuen que es decideixen els títols. Que es poden perdre abans, però ara és quan es guanyen.

Doncs bé, arribats a aquest punt el Barça es planteja fitxar Ángel i el Madrid recupera Hazard. Així de directe, clar, i admeto que potser un pèl demagògic. Però és així. Ara que és quan et jugues les garrofes, la plantilla més cara del futbol espanyol i de les més cares del món no té efectius contrastats i s’ha de reforçar amb un suplent del Getafe. Perquè a més ha coincidit que han sortit les dades del topall salarial i el Barça encapçala el rànquing de manera escandalosa. De fet, el Barça i el Madrid doblen el de la resta de clubs de Primera Divisió. I això no és el que es veu cada setmana al camp.

Ni un ni l’altre fan honor en joc, del que paguen. Però més enllà de centrar-nos en números i diners, el més destacat és que el Barça no té efectius per lluitar en condicions en aquest final de temporada. I com que qui no es consola és perquè no vol, ja ha anat bé l’eliminació de la Copa del Rei per poder descansar una mica i també perquè Quique Setién treballi un parell de setmanes senceres amb l’equip, que –no oblidem– fa tot just 40 dies que ha començat a entrenar.

Per tant, ¿el Barça ja ho ha perdut tot? No, ni molt menys. El Madrid ens ha demostrat històricament que no cal jugar bé ni ser regular per guanyar la Champions. I fins i tot crec que Ángel, si acaba venint, no seria un mal reforç perquè els blaugranes es puguin endur la Lliga. Queden quatre mesos de competició en què tothom hi donarà el màxim. Queden dos títols en joc. Un està al 50% entre el Barça i el Madrid i l’altre el volen els millors clubs d’Europa, que la majoria no opten ja ni al seu títol de Lliga.

Però, passi el que passi, acabi el Barça guanyant un, dos o cap títol, no hauria de condicionar la neteja que s’ha de fer l’1 de juliol. Al vestidor, seguríssim, i tampoc estaria malament també a la zona executiva i noble. Més que res, perquè ja que el Barça és l’equip que més ingressa gràcies a la feina que fan a l’àrea d’ingressos, també estaria bé que aquests diners que costen tant de guanyar es gastessin de forma responsable.