Un intent de frau a Bèlgica permet descobrir que el Madrid va pagar 160 milions per Eden Hazard

El Reial Madrid va pagar al Chelsea 160 milions d'euros per aconseguir els serveis del davanter belga Eden Hazard, i no pas 100, segons publiquen aquest divendres diversos diaris de Bèlgica, que han conegut la suma de l'operació a partir d'un intent de frau al club on es va formar el jugador.

Els diaris Het Laatste Nieuws i La Dernière Heure asseguren haver tingut constància del cost total del fitxatge de l'estrella belga la temporada passada a partir del repartiment per drets de formació inclòs obligatòriament en els fitxatges.

Segons la normativa de la FIFA, els clubs on es formen els futbolistes entre els 12 i els 23 anys tenen dret a percebre fins a un 5% dels ingressos en cas de futurs traspassos, a raó de 0,25% per any entre els 12 i els 15 anys i de 0,50% entre els 16 i els 23. Eden Hazard, de 29 anys i nascut el 1991, va jugar en tres clubs en aquest període: el Tubize belga, fins al 2005; el Lilla francès, entre el 2005 i 2012, i el Chelsea anglès, entre el 2012 i 2019.

L'AFC Tubize tindria dret, per tant, a dues vegades 0,25% d'un total de 160 milions, quantitat que el modest club belga havia de rebre en tres tandes, coincidint amb els tres pagaments del Reial Madrid al Chelsea: 40 milions el 2019, 56 milions el 2020 i 64 milions el 2021, segons publiquen els citats diaris. És a dir, el Tubize rebria un primer pagament de 200.000 euros el 2019, un altre de 280.000 euros el 2020 i un últim ingrés de 320.000 euros el 2021.

La xifra s'ha conegut quan el Tubize era a punt de caure en una estafa de la qual Hazard no estava al corrent, afegeixen els mitjans. El club belga va rebre el primer pagament, corresponent al 2019. Però els problemes van arribar amb el segon, quan una empresa coreana anomenada AFC Tubize SA (i no AFC Tubize ASBL, veritable nom del club) es va presentar en un banc alemany com a titular del deute per intentar quedar-se amb 600.000 euros dels 800.000 que el club belga havia de rebre en total.

El Tubize va voler presentar una denúncia per estafa, però el Reial Madrid va solucionar el problema de manera amistosa, afegeixen els mitjans. No obstant això, i com a efecte col·lateral, els documents sobre el traspàs que han aflorat a partir de l'intent d'estafa apunten que el fitxatge de Hazard va costar 160 milions d'euros, per sobre de la xifra d'entre 100 i 115 milions que es tenia com a referència.