Identificats els autors dels crits racistes a Williams

L’Espanyol va anunciar ahir que havia identificat alguns dels autors dels crits racistes a Iñaki Williams, el jugador bilbaí de l’Athletic Club. Després de revisar les imatges, l’entitat ha determinat que es tractava de 12 individus dels sectors 107 i 108, i que no pertanyien a la Grada d’Animació. D’aquests, nou són socis i els tres restants són compradors ocasionals d’entrades. En el cas dels socis, ara serà el Comitè de Disciplina del club qui determini la sanció que se’ls imposa.

En paral·lel, el cas va arribar al Congrés a través d’EH Bildu. El grup parlamentari basc va registrar diferents preguntes dirigides al govern, entre les quals la que demana si l’executiu té previst iniciar alguna acció per lluitar contra aquests fets, que s’han produït reiteradament en l’esport.

D’altra banda, el club també va anunciar que es personarà com a acusació popular per l’agressió de dissabte als carrers de Cornellà pròxims a l’RCDE Stadium d’alguns seguidors radicals de l’Athletic Club contra aficionats blanc-i-blaus que anaven a veure el partit. Els incidents, que van tenir lloc abans del partit, van deixar cinc detinguts, tots ells bascos, i un soci de l’Espanyol ferit i hospitalitzat. Els detinguts, que el mateix dissabte van passar a disposició del jutjat d’instrucció número 3 de Cornellà, ja tenen una ordre d’allunyament de mil metres de qualsevol lloc on jugui el seu club, l’Athletic.