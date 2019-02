Lotina derrota el Vissel Kobe d'Iniesta, Villa i Lillo en la primera jornada de la lliga japonesa

La J-League, la lliga professional japonesa, s'ha posat en marxa aquest divendres amb la derrota del Vissel Kobe, l'equip d'Andrés Iniesta i David Villa, contra el Cerezo Osaka, equip entrenat per Miguel Ángel Lotina. El Cerezo s'ha imposat per 1-0 gràcies a un gol de Tatsuya Yamashita a la sortida d'un córner a la segona part. El Vissel, entrenat per Juanma Lillo i controlat pel grup Rakuten, acull tres campions del món, ja que també hi juga l'alemany Lukas Podolski.

El pròxim partit del Vissel Kobe serà el dissabte 2 de març, a casa, contra el Sagan Tosu de Lluís Carreras, Fernando Torres i Isaac Cuenca.