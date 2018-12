Solari convoca Isco per rebre el València, però descartarà dos jugadors abans del partit

Santiago Solari ha convocat el malagueny Isco Alarcón per al partit d'aquest dissabte entre el Reial Madrid i el València. Després de deixar-lo a la graderia contra el Roma, Solari recupera Isco entre rumors sobre la mala relació entre ells dos. A la llista hi falten per molèsties Marcelo i Toni Kroos, descartats al costat de Jesús Vallejo, mentre que hi tornen Keylor Navas, Odriozola i Reguilón.

Solari ha citat 20 jugadors i, per tant, abans del partit en descartarà dos més. De moment Isco Alarcón figura a la convocatòria, com va passar a Roma abans de ser el descartat final i quedar-se a la grada de l'Olímpic a la Lliga de Campions.