Javi Márquez es retira als 34 anys

Onze anys i dos mesos exactes després de debutar amb el primer equip de l'Espanyol en un triomf a Riazor, el badaloní Javi Márquez ha anunciat que penja les botes com a futbolista professional. El migcampista, de 34 anys, estava sense equip després de finalitzar contracte amb el Nàstic de Tarragona el mes de març passat.

El conjunt tarragoní va ser l'últim dels sis clubs on va jugar. Format al planter de la Gramenet, va arribar a l'Espanyol amb 12 anys. Amb 23 va fer el salt al primer equip de la mà de Mauricio Pochettino. El club blanc-i-blau va ser on va jugar més partits (58), però les desavinences amb el tècnic argentí el van portar a buscar-se la vida en altres clubs espanyols. Mallorca, Elx i Granada van ser les destinacions següents.

Tot i ser migcampista, va destacar per la gran precisió que tenia a la seva cama esquerra. Especialista en faltes i accions a pilota aturada, el 2017 va provar sort als Estats Units, on va jugar un curs al New York Cosmos. A la MLS va firmar sis gols i cinc assistències, els millors registres que ha firmat en qualsevol club.

Les últimes tres temporades les ha disputat a Tarragona. Márquez tanca una carrera amb 249 partits oficials en què ha marcat 17 gols i ha repartit 17 assistències.

"Mai hauria imaginat ser tan feliç en aquesta etapa de la meva vida, complint molts somnis que tenia des de petit. Hi va haver moments de dificultat, però sempre els vaig afrontar amb optimisme i donant el millor de mi", ha escrit Márquez en un missatge de comiat. El badaloní, que ja fa alguns mesos que exerceix com a comentarista de partits, seguirà vinculat al futbol des de l'altra banda, aportant comentaris tècnics en narracions i programes de diferents mitjans de comunicació.

Segueix el camí de Zabaleta i Pareja

El dia que va debutar amb l'Espanyol a Riazor, Márquez va coincidir uns minuts amb Nicolás Pareja, un altre exjugador blanc-i-blau que tot just fa una setmana va anunciar la seva retirada. L'argentí, de 36 anys, portava un any sense equip després d'haver deixat el Sevilla.

Un mes abans, a l'octubre, havia sigut un altre defensa argentí amb passat espanyolista, Pablo Zabaleta, qui havia penjat les botes. El lateral dret, de 35 anys, va tancar la seva carrera esportiva al West Ham anglès.