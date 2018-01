Joan Barreda guanya la segona etapa i és el nou líder del Dakar

El castellonenc Joan Barreda és el nou líder del Dakar 2018 després de guanyar ahir la segona etapa de la disciplina de motos. El pilot d’Honda va superar a gran ritme el recorregut, amb sortida i arribada a la ciutat peruana de Pisco, per escalar fins a la primera posició de la classificació: un total de 267 quilòmetres cronometrats en 2 hores, 56 minuts i 44 segons. Barreda va millorar el seu rendiment de dissabte en la primera jornada sobre les dunes sud-americanes (cinquè), tot i ressentir-se de la lesió de canell que va patir l’any passat.

“Hi havia dunes tallades i m’he ressentit bastant, però després, en una zona pròxima al mar, he agafat més confiança i he pogut recuperar una mica de temps. Em sento més còmode a les zones obertes. Intentarem recuperar-nos bé de la mà per demà”, va dir el català. Ahir va superar per 2 minuts i 54 segons el francès Adrien Van Beveren (Yamaha), segon, i l’austríac Matthias Walkner (KTM), tercer a 4 minuts i 24 segons. El xilè Pablo Quintanilla (Husqvarna) va ser quart a 5 minuts i 45 segons, seguit del britànic Sam Sunderland (KTM), vigent campió del Dakar, que va fer 16 segons més que el pilot de Valparaíso. Gerard Farrés també va estar a bon nivell, a tocar del grup capdavanter. El manresà va aconseguir el dotzè lloc, a 10 minuts i 53 segons de Barreda. Laia Sanz, més bé dels seus problemes estomacals, va tenir menys sort i va haver d’acontentar-se amb el 24è millor temps.

Despres guanya en cotxes

El francès Cyril Despres (Peugeot) va ser el guanyador en cotxes i també va aconseguir el lideratge del ral·li, encara que inicialment l’organització va donar com a campió el sud-africà De Villiers (Toyota). Despres va fer el traçat en 2 hores, 56 minuts i 51 segons i va imposar-se als seus compatriotes i companys d’equip Stéphane Peterhansel, segon a 48 segons, i Sébastien Loeb, tercer a 3 minuts i 4 segons. “Les dunes són força traïdores. La navegació sobre el desert és dura. Avui [per ahir] ha sigut molt complicat, perquè m’ha costat trobar l’últim punt de control abans de dirigir-me a la meta”, va comentar Loeb, fent referència al fet que els cotxes van ser ahir els primers a rodar i que, per tant, no tenien cap referència a terra. El madrileny Carlos Sainz també va tenir problemes, en aquest cas mecànics, als comandaments del seu Peugeot. Va quedar sisè tot i marcar el millor temps en el primer sector de l’etapa. L’osonenc Nani Roma no va fer la seva millor jornada i va acabar en la catorzena posició, a 22 minuts i 31 segons del temps de De Villiers. El tercer capítol del Dakar es disputarà avui entre Pisco i San Juan de Marcona.