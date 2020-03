El Japó i el COI insisteixen que es podran fer els Jocs Olímpics en les dates previstes

El comitè organitzador dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020 segueix decidit a no modificar les dates de la cita olímpica, prevista del 24 de juliol al 9 d'agost. Malgrat que ho ha arribat a demanar gent com el president dels Estats Units, Donald Trump, els japonesos consideren que tenen la situació prou controlada per poder seguir amb els seus plans.

Al Comitè Olímpic Internacional (COI) i al comitè organitzador dels Jocs, però, els preocupa la preparació dels atletes i els torneigs de classificació, motiu pel qual avui s'ha fet una reunió per analitzar el moment. A la reunió, el COI ha afirmat que "amb més de quatre mesos per als Jocs, no cal cap decisió dràstica en aquesta fase, i qualsevol especulació en aquest moment seria contraproduent". El COI anima tots els esportistes a continuar preparant-se per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 tan bé com puguin. Seguirem donant suport als atletes consultant-los amb els respectius comitès".

Els atletes dubten

El COI s'ha mostrat agraït pel suport dels líders del G-7 tal com va expressar el primer ministre japonès Abe Shinzo: "Vull celebrar els Jocs Olímpics i Paralímpics sense problemes, com a prova que la raça humana derrotarà el nou coronavirus i he rebut el suport dels líders del G-7", recordant que existeix un grup de treball que analitza cada 24 hores les novetats per adaptar els calendaris de les proves de classificació. Els japonesos, doncs, defensen no moure la data, però cada cop més federacions i esportistes reclamen un canvi, perquè s'han quedat sense competicions per preparar-se. "No es tracta de si serà segur, només. Es tracta que ens cal poder preparar bé la cita, entrenar abans, i ara no sabem si podrem fer-ho", ha dit l'atleta britànic Guy Learmonth.

Qui també s'ha mostrat en contra de mantenir els Jocs amb la mateixa data és el President del Comitè Olímpic espanyol, Alejandro Blanco. "Les informacions que arriben cada dia dels diferents països ens preocupen, però més enllà de la seguretat, cal pensar que la gent de l'esport no pot entrenar com cal. I es podrien produir situacions injustes ja que atletes d'alguns països es poden entrenar amb la normalitat que altres no tenen. Nosaltres som un país important i quan falten quatre mesos, no ens podem entrenar amb normalitat".

La flama, sense espectadors

La reunió arriba el mateix dia que les autoritats japoneses han demanat a la ciutadania que s'abstingui de sortir al carrer per presenciar el relleu de la torxa olímpica. El director general del comitè organitzador, Toshiro Muto, ha anunciat: "Ens veiem obligats a demanar a la gent que no acudeixi als carrers per veure la flama olímpica", i ha afegit que la decisió s'ha pres "en comunicació amb el Comitè Olímpic Internacional (COI)". El relleu de la torxa olímpica al Japó començarà el dia 26 a la prefectura de Fukushima, un esdeveniment per al qual estava previst celebrar una cerimònia oberta al públic. De moment, els primers dies de relleu, aquestes dues pròximes setmanes, es faran sense públic.

Aquest anunci arriba després que Grècia suspengués el recorregut de la torxa olímpica pel país a causa del coronavirus, després que s'encengués el dia 12 a les ruïnes d'Olímpia, una tradició que data del 1936, quan es va fer per primer cop en els Jocs Olímpics de Berlín.

A més, just avui s'ha descobert que el vicepresident del Comitè Olímpic del Japó (JOC) i màxim responsable de l'Associació Japonesa de Futbol (JFA), Kozo Tashima, ha donat positiu. El contagi de Covid-19 de Tashima s'ha confirmat després que viatgés al Regne Unit, Holanda i els Estats Units per participar en una sèrie de reunions.