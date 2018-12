Jordi Alba diu que la clau per renovar la té el club

Jordi Alba és un dels futbolistes que va veure frenada la seva renovació per la mala situació econòmica del club. I és que, encara que el Barça presumeixi de ser l’entitat amb més ingressos del panorama futbolístic, també està obligat a assumir un seguit de despeses que fan que la tresoreria visqui al límit. La partida més costosa és la referent al cost esportiu, que correspon a salaris i amortitzacions de traspassos. I l’objectiu per aquesta temporada, lluny de fer un pas endavant, era precisament fer un pas enrere en la política de “contenció” que pretenen els responsables econòmics del Barça.

Però, al marge dels balanços econòmics, Jordi Alba segueix pendent d’una renovació contractual que considera que es mereix. El futbolista explicava després del partit contra el Celta que el seu agent ja s’havia reunit amb la secretaria tècnica per parlar-ne, tot i que encara és “aviat” per poder tancar un acord. “Segur que encara queda molt”, afegia el futbolista ahir quan li preguntaven pel seu futur al vestidor blaugrana després d’un altre partit rodó en què va ser clau en les jugades dels dos gols del Barça.

“De mi no depèn”

“Quan vaig venir aquí tenia ofertes de la Premier. Això dels diners no és el tema. Són les ganes que tingui el Barça que segueixi aquí. Jo estic molt tranquil. De mi no depèn”, comentava el lateral de l’Hospitalet, que deixa el tema en mans del seu agent. El club veu amb bons ulls la renovació i ara busca la manera de satisfer el futbolsita sense tensionar encara més la tresoreria. Jordi Alba acaba contracte el 2020 i assegura que fins a l’últim dia “hi ha temps” per arribar a un acord. Però adverteix que no n’hi ha prou amb paraules i que vol “fets”. El temps ho dirà.