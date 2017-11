La Junta General d'Accionistes de l'Espanyol se celebrarà el 18 de desembre

El consell d'administració de l'Espanyol ha convocat la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes per al proper dilluns 18 de desembre a les 18 h. Un any més, aquesta se celebrarà a l'Auditori de Cornellà, a pocs metres de l'RCDE Stadium. La cita servirà, com sol ser habitual, per presentar i aprovar els resultats de l'exercici 2016-17.

En l'ordre del dia, a banda del protocolari informe del president i propietari, Chen Yansheng, s'aprovarà per una àmplia majoria (Rastar domina un percentatge superior al 93% de les accions de l'Espanyol) els comptes anuals tancats el 30 de juny passat. A més, també es tractaran la gestió social; els possibles nomenaments de nous membres del consell; la reelecció de l'auditor de comptes i es donarà lloc als precs i preguntis dels socis que demanin comparèixer.