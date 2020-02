‘Juntes ens aixecarem’, la campanya de suport a l’Spar Citylift Girona

L’Spar Citylift Girona ha engegat una campanya en què demana la solidaritat de tothom per intentar minimitzar els danys provocats pel desbordament del Ter al pavelló de Fontajau. Les infraestructures van quedar greument afectades, amb unes pèrdues econòmiques d’entre 200.000 i 300.000 euros. Sota el lema Juntes ens aixecarem, fan una crida per tots aquells que vulguin col·laborar, basada en diferents iniciatives. “L’afectació és tan greu que és com si la nostra entitat comencés de zero i les pèrdues, a banda de deixar el club en perill, augmenten cada dia”, diu el comunicat.

El club ha vist destrossada l’oficina, els equips informàtics i arxius, la sala de fisioteràpia, els vestidors, el material esportiu, de campus i casals, i la publicitat a peu de pista, fet que compromet seriosament bona part dels ingressos previstos i s'emporta un munt de records de la seva història. Això sí, no té pensat rendir-se i ha avançat algunes de les iniciatives que durà a terme per tornar-se a aixecar com més aviat millor. Ja sigui des d’aportacions econòmiques fina a trobades amb diferents agents de les comarques gironines, obrir una segona campanya d’abonaments, dur a terme un concert solidari o la compra de marxandatge. Tot serà bo per ajudar una entitat compromesa amb l’esport femení i que ha demostrat el seu arrelament amb la societat gironina.