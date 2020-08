Koeman li demana a Luis Suárez que faci les maletes

Ronald Koeman va dissenyant el seu Barça i el primer gran moviment serà la sortida de Luis Suárez. Malgrat que l’uruguaià va explicar que estava disposat a ser suplent per no marxar del club on va arribar el 2014, el tècnic neerlandès va trucar-li per telèfon per comunicar-li la seva decisió. El davanter internacional uruguaià, de 33 anys, té contracte fins al juny del 2021 i la prioritat del club serà intentar vendre’l en una operació de mercat complicada els propers mesos. Complicada perquè al gener el davanter serà lliure de negociar amb qui vulgui sense demanar permís i, en cas de quedar-se, podria marxar sense deixar ni un euro l’estiu que ve. S’exposaria, però, a la possibilitat de passar un any a l’ombra, mirant el futbol des de la banqueta. El Barça, doncs, intentarà arribar a un acord perquè marxi ja i, de passada, alliberar massa salarial. Així, no es descarta fins i tot acordar una rescissió de contracte pactada entre les dues parts les properes setmanes, si cal.

Koeman, que es va reunir amb Messi per parlar del futur del capità en el seu primer dia de feina al Barça, va executant els seus plans. Ho fa personalment, trucant per telèfon, tal com volia Josep Maria Bartomeu, que va apostar per un entrenador a qui no li tremola el pols per fer canvis, encara que al davant tingui alguns dels jugadors amb el palmarès més complet de la història del club. Si de Messi va dir ahir que “és un plaer tenir un jugador com ell a l’equip. Amb la seva qualitat trobarà l’espai en l’evolució de l’equip”, d’altres no en vol saber res. A més de Suárez, ahir va trucar a Arturo Vidal, Ivan Rakitic i Samuel Umtiti per explicar-los que, amb ell, ben poques oportunitats tindran. I que el millor que poden fer és buscar un nou destí. Cap sorpresa, de fet. El Barça ja fa dos anys que vol vendre Rakitic, que coqueteja amb la tornada al Sevilla, la ciutat on va conèixer la seva dona. Als 32 anys, el croat també acaba contracte el 2021, tal com passa amb Arturo Vidal, que als 33 anys té ofertes del futbol italià. El Barça confia poder ingressar diners en aquestes dues operacions. En canvi, saben que serà difícil trobar un club disposat a pagar per Samuel Umtiti, que als 25 anys té un contracte fins al 2023 però un preu de mercat cada cop més baix, perquè porta dos anys gairebé sense jugar per culpa de les lesions.

Koeman, doncs, prescindirà de dos puntals de l’equip que va guanyar l’última Lliga de Campions del club, el 2015, com són Rakitic i Suárez. El croat ha estat un dels futbolistes de rendiment més alt des que va arribar del Sevilla: s’ha perdut tot just tres partits per lesió. Suárez, que va arribar el 2014 i es va perdre els primers mesos de competició perquè estava sancionat per haver clavat una mossegada a Giorgio Chiellini durant el Mundial de futbol, va començar sense ritme però en tot just sis temporades s’ha convertit en el tercer màxim golejador en partits oficials de la història del club, i ja supera noms com Ladislau Kubaka o Josep Samitier. El seu últim gol, doncs, serà el que li va fer a Manuel Neuer a Lisboa contra el Bayern, el segon del Barça en una desfeta històrica que tancarà el periple d’un jugador que s’havia convertit en el gran còmplice de Messi. El Barça va veure amb bons ulls que dos cops passés pel quiròfan per operar-se de molèsties al genoll prioritzant el calendari de la selecció, i no pas el del club. En total, l’exjugador del Liverpool, l’Ajax o el Nacional de Montevideo ha jugat 283 partits i ha marcat 198 gols. Suárez, doncs, no serà al Barça d’un Koeman que va explicar ahir que “el més important és saber, ja siguis entrenador, jugador o empleat del Barça, que ets al millor club del món. Som molt afortunats de ser-ne part. Aquesta és la filosofia que intentarem tenir al Barça. Hem de jugar un bon futbol i que els culers en gaudeixin. I, per descomptat, guanyar”.

Sense diners, tal com està el Barça, el primer pas era aquest. Anar obrint la porta per alliberar massa salarial i, si és possible, guanyar diners en traspassos. Koeman, que vol fitxar un davanter, un central i dos laterals, en principi vol quedar-se amb Jordi Alba i Semedo, tot i que poden acabar inclosos en operacions com la de Lautaro Martínez, que continua sent el gran objectiu en atac per ocupar el lloc de Suárez. En atac, per cert, també hi haurà Coutinho. Després de guanyar la Champions al Bayern, on estava cedit, el brasiler ha rebut la trucada del neerlandès. Amb Lionel Messi, Coutinho, Griezmann, Ousmane Dembélé i Ansu Fati, Koeman tindria un bon atac, però seguiria sense un número 9, perquè el danès Braithwaite serà venut si arriben ofertes, tal com passarà amb homes com Monchu o Oriol Busquets.

El Barça de Koeman, de mica en mica, talla caps. Però no és una revolució sense pietat. Gerard Piqué és intocable, Sergio Busquets es quedarà encara que pugui ser suplent i Jordi Alba entra en els plans del tècnic. I Messi, per descomptat. A qui encara cal convèncer per continuar.