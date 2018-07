Kristoff guanya als Camps Elisis, Thomas remata la feina al Tour

Amb tot decidit a la general, Geraint Thomas ha rematat la feina arribant als Camps Elisis de París i s'ha proclamat per primera vegada guanyador del Tour de França. El gal·lès de l'Sky ha cantat victòria en una etapa que s'ha resolt amb un esprint molt disputat i que s'ha adjudicat el noruec Alexander Kristoff (Emirates).

L'última jornada de la ronda francesa, de 116 quilòmetres entre Houilles i París, tenia com a al·licient principal saber qui guanyaria l'etapa, i Kristoff ha superat per centímetres l'alemany John Degenkolb (Trek) i el francès Arnaud Démare (Groupama) amb un temps de dues hores, 46 minuts i 36 segons.

La resta ha sigut una etapa protocol·lària i festiva que ha deixat imatges típiques, com les del virtual vencedor Thomas brindant amb xampany a la meitat del recorregut amb el seu cap d'equip. El podi el completen l'holandès Tom Dumoulin (Sunweb) i l'anglès Chris Froome (Sky). Aquest últim, guanyador en quatre edicions a París (2013, 2015, 2016 i 2017), s'havia vist esquitxat aquest últim any per unes investigacions de dopatge que es van acabar arxivant.

A les classificacions paral·leles, el francès Julian Alaphilippe (Quick Step) s'ha endut el mallot de la muntanya. Un altre francès, Pierre Latour (Ag2r), s'ha posat el blanc de millor jove. D'altra banda, l'eslovac Peter Sagan (Bora) s'ha adjudicat el mallot verd de la regularitat, mentre que Movistar s'ha imposat en la classificació per equips.