L'Astralpool CN Sabadell i el La Sirena Mataró es juguen un lloc a la 'final four' de l'Eurolliga de waterpolo femení

L'Astralpool CN Sabadell i el La Sirena Mataró lluitaran a partir d'aquest dissabte a les 13.15 h per un lloc a la 'final four' de l'Eurolliga de waterpolo femení. L'eliminatòria de quarts de final, que enfronta els dos equips catalans que queden vius a la competició, arrencarà a la piscina sabadellenca de Can Llong i es resoldrà el 17 de març al Centre Natació de Mataró.

Les sabadellenques arriben al duel després d'haver aconseguit el cap de setmana passat la seva catorzena Copa de la Reina, un títol que van guanyar amb molta autoritat imposant-se a la final per 17-3 a la final contra el CN Terrassa. Les noies entrenades per David Palma encara no han perdut cap partit oficial aquesta temporada en cap competició i, per tant, són líders de la lliga.

Per la seva banda, el La Sirena Mataró afronta els quarts de final després de la decepció que va suposar per a les del Maresme caure eliminades als quarts de final de la Copa de la Reina contra el CN Sant Andreu per 11-8. A la lliga ara mateix, les mataronines són terceres a 9 punts de les vallesanes. La temporada passada tots dos equips van disputar la 'final four', de fet, aquest duel català es va produir en la final de consolació, on les vallesanes es van imposar per 7-5.

La resta d'enfrontaments de quarts de final els jugaran l'actual campió, el Kinef Kirishi rus, contra l'Olympiacos grec; el Dunaújváros hongarès contra l'Orizzonte Catània italià i l'UVSE Budapest contra el Plebiscito Padova italià.

Els quatre guanyadors dels encreuaments de quarts disputaran la 'final four' pel títol de l'Eurolliga, mentre que els perdedors jugaran la 'final four' del trofeu LEN, la segona competició continental.