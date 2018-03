L'autòpsia confirma que Astori va morir per causes naturals

L'autòpsia realitzada aquest dimarts a Davide Astori, capità del Fiorentina, mort sobtadament aquest diumenge als 31 anys, ha confirmat la "mort cardíaca" del defensa per causes naturals, segons ha informat el fiscal d'Udine, Antonio De Nicolo.

Els exàmens han confirmat que el jugador del Fiorentina va morir per una aturada cardíaca a la seva habitació d'hotel a Udine, encara que els metges han demanat a la fiscalia seixanta dies de temps per realitzar posteriors investigacions histològiques, ha explicat De Nicolo en declaracions difoses per l'emissora Rai 1.

Els metges que han fet l'autòpsia al jugador han detectat que Astori va morir per un significatiu procés d'alentiment del batec del cor, que es va produir a la nit entre el dissabte 3 i el diumenge 4 de març.

El futbolista es trobava en aquest hotel a la vigília del partit de la Serie A italiana contra l'Udinese, que estava programat per a diumenge i que va ser ajornat per dol, tal com totes les altres trobades d'aquesta jornada dominical.

Feta l'autòpsia, la fiscalia ja ha donat el vistiplau perquè el cos del capità del jugador sigui retornat als seus familiars, que el traslladaran a Florència, on dijous està previst el funeral a la basílica de la Santa Croce.

El Fiorentina, club en el qual Astori militava des del 2015, ha anunciat aquest mateix dimarts la retirada del dorsal del jugador, el 13, i l'ha homenatjat amb una samarreta signada per tots els integrants de la plantilla, que ha sigut penjada a la façana de l'estadi Artemio Franchi de Florència.