Liceo i Barça Lassa, la final de la Copa del Rei més esperada després de 24 anys

El Pavelló Municipal d'Esports de Lloret de Mar acollirà aquest diumenge la final més esperada. Després de 24 anys sense veure's les cares Liceo i Barça Lassa, els dos gegants per excel·lència de l'OK Lliga (amb permís del Reus Deportiu) jugaran la final de la 75a Copa del Rei d'hoquei patins (20.00 hores, Esport 3 i Teledeporte). El Liceo, que va acabar ahir amb les il·lusions de l'Igualada Rigat, buscarà el seu desè títol catorze anys més tard de l'últim, aconseguit a Jerez el 2004 precisament contra el conjunt de la capital de l'Anoia. Per la seva banda el Barça, que es va desfer del Reus a semifinals, vol aixecar la seva vint-i-dosena Copa i tercera de manera consecutiva. Els dos equips, separats per només un punt a l'OK Lliga amb el Barça líder i el Liceo segon, prometen un matx ple d'emocions fortes.

L'Igualada planta cara al Liceo i el Barça s'emporta el clàssic

En la primera semifinal l'Igualada, que feia dotze anys que no es plantava a aquesta ronda, va vendre la seva pell molt cara tot i acabar sucumbint per 2-1. Els gallecs volien encarrilar ràpid la classificació, tal com havien fet a quarts amb el Lloret Vila Esportiva, amb dos gols matiners de César Carballeira i Edu Lamas. Abans del descans, però, un penal transformat per Tety Vives en considerar els àrbitres una retenció de Xavi Malián donava ales als de Ferran López per buscar la remuntada al segon temps. A la represa, però, les coses es torçaven per als igualadins, ja que Ferran López veia una blava per protestar i per sort Dava Torres topava amb el pal en l'execució de la falta directa. L'Igualada, lluny d'especular amb la inferioritat numèrica, buscava porteria per empatar el més aviat possible. Tety Vives tenia l'empat en una acció on s'atipava de bola i no veia Sergi Pla desmarcat. El mateix Pla va tenir al seu estic forçar la pròrroga mentre l'Igualada jugava els últims segons amb cinc jugadors de pista, però desviava fora un tret exterior de Tety Vives i s'esfumava la final per als de Ferran López.

Qui serà a la seva cinquena final consecutiva serà el Barça. Els homes d'Edu Castro es van emportar el clàssic contra el Reus per 3-1 en un partit amb diverses alternatives però un equip blaugrana més efectiu de cara a porteria. Només al primer minut tant un equip com l'altre s'haurien pogut avançar a través de Romà Bancells i Pablo Álvarez, però les bones actuacions tant de Sergi Fernández com de Càndid Ballart van evitar veure gols fins a cinc minuts pel descans, quan Álvarez desviava un llançament des de mitja pista de Bargalló per fer l'1-0. L'argentí tornaria a anotar caçant un refús de Ballart, i malgrat que els de Jordi Garcia retallaven distàncies amb una diana d'Àlex Rodríguez, Bargalló anotava el 3-1 a cinc minuts per la conclusió i els roig-i-negres ja no podrien batre més a Fernández.